Klan season 2 watch online

Klan season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Klan Seasons Season 2

Klan 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Klan" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Клан» банда находится на пике своего могущества. Новое направление бизнеса оказывается самым прибыльным за всю историю клана. Вот только это направление – похищение людей. У Сока есть некоторые личные проблемы, но его преступная семья неожиданно получает действительно сильную поддержку извне. Бандитам приходится работать бок о бок с еще более опасными людьми – политическими лидерами. Паша никак не может найти баланс между семьей, карьерой и многочисленными любовницами. На вечеринке у Светы раскрывается большая личная тайна, а на клан объявляют охоту полицейские.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
"Klan" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Kampanja
Season 2 Episode 1
2 July 2022
Izbori
Season 2 Episode 2
3 July 2022
Revolucija
Season 2 Episode 3
9 July 2022
Tajkun
Season 2 Episode 4
10 July 2022
Mungos
Season 2 Episode 5
16 July 2022
Mardelj
Season 2 Episode 6
17 July 2022
Svedok
Season 2 Episode 7
23 July 2022
Brojac
Season 2 Episode 8
24 July 2022
TV series release schedule
