Во 2-м сезоне сериала «Клан» банда находится на пике своего могущества. Новое направление бизнеса оказывается самым прибыльным за всю историю клана. Вот только это направление – похищение людей. У Сока есть некоторые личные проблемы, но его преступная семья неожиданно получает действительно сильную поддержку извне. Бандитам приходится работать бок о бок с еще более опасными людьми – политическими лидерами. Паша никак не может найти баланс между семьей, карьерой и многочисленными любовницами. На вечеринке у Светы раскрывается большая личная тайна, а на клан объявляют охоту полицейские.