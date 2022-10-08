В 3-м сезоне сериала «Клан» Сок и Паша пожинают плоды своих смелых идей, но полиция неожиданно оказывается всего в шаге от их преступной семьи. Главная проблема заключается в том, что избавиться от «хвоста» без лишних жертв уже невозможно. Ребятам приходится сменить свои приоритеты в борьбе за прибыль, власть и свободу. Клан планирует избавиться от главного политического игрока на государственной арене. У полиции появляется козырная карта: тайный свидетель раскрывает копам важную информацию. Все игроки находятся под огромным давлением, но кто-то ошеломлен и сбит с толку, кто-то пользуется случаем.