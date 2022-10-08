Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Klan season 3 watch online

Klan season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Klan Seasons Season 3

Klan 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 8 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Klan" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Клан» Сок и Паша пожинают плоды своих смелых идей, но полиция неожиданно оказывается всего в шаге от их преступной семьи. Главная проблема заключается в том, что избавиться от «хвоста» без лишних жертв уже невозможно. Ребятам приходится сменить свои приоритеты в борьбе за прибыль, власть и свободу. Клан планирует избавиться от главного политического игрока на государственной арене. У полиции появляется козырная карта: тайный свидетель раскрывает копам важную информацию. Все игроки находятся под огромным давлением, но кто-то ошеломлен и сбит с толку, кто-то пользуется случаем.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
"Klan" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Odluka
Season 3 Episode 1
8 October 2022
Snajper
Season 3 Episode 2
9 October 2022
Poternica
Season 3 Episode 3
15 October 2022
Vandredno
Season 3 Episode 4
16 October 2022
Bezanija
Season 3 Episode 5
22 October 2022
Mamac
Season 3 Episode 6
23 October 2022
Gulas
Season 3 Episode 7
29 October 2022
Braca
Season 3 Episode 8
30 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more