Brak po zaveschaniyu 2010 - 2014, season 3

Брак по завещанию 16+
Title Сезон 3. Танцы на углях
Season premiere 13 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 45 minutes
В 3-м сезоне сериала «Брак по завещанию» с момента последних событий миновал год. После затяжных конфликтов Сандра решает порвать с Константином Сувориным. Джеймсу становится известно об этом. Он не может забыть свою бывшую супругу и пытается вновь добиться ее расположения. Джеймс предлагает Сандре встать во главе филиала корпорации в России. Тем временем молодая женщина встречается со знаменитым геологоразведчиком Ильей Ковалевым, которому нравится Сандра. Между ними возникает недопонимание – Сандра приходит к ошибочному выводу, что Илья состоит в браке. Она с головой погружается в работу, готовясь к ответственному тендеру.

6.6
Season 1
Season 2
Season 3
Танцы на углях. Серия 1
Season 3 Episode 1
13 January 2014
Серия 2
Season 3 Episode 2
13 January 2014
Серия 3
Season 3 Episode 3
14 January 2014
Серия 4
Season 3 Episode 4
14 January 2014
Серия 5
Season 3 Episode 5
15 January 2014
Серия 6
Season 3 Episode 6
15 January 2014
Серия 7
Season 3 Episode 7
16 January 2014
Серия 8
Season 3 Episode 8
16 January 2014
Серия 9
Season 3 Episode 9
17 January 2014
