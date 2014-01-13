В 3-м сезоне сериала «Брак по завещанию» с момента последних событий миновал год. После затяжных конфликтов Сандра решает порвать с Константином Сувориным. Джеймсу становится известно об этом. Он не может забыть свою бывшую супругу и пытается вновь добиться ее расположения. Джеймс предлагает Сандре встать во главе филиала корпорации в России. Тем временем молодая женщина встречается со знаменитым геологоразведчиком Ильей Ковалевым, которому нравится Сандра. Между ними возникает недопонимание – Сандра приходит к ошибочному выводу, что Илья состоит в браке. Она с головой погружается в работу, готовясь к ответственному тендеру.