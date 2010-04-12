Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Brak po zaveschaniyu 2010 - 2014 season 1

Brak po zaveschaniyu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Brak po zaveschaniyu Seasons Season 1

Брак по завещанию 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 April 2010
Production year 2010
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Brak po zaveschaniyu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Брак по завещанию» в центре событий оказывается 22-летняя девушка по имени Саша Козинцева. Она продает игрушки в магазине. Героиня хотела стать бухгалтером после окончания вуза, но должность оказалась занята. Кроме того, она поругалась со своим молодым человеком Максимом и с отцом, у которого появилась другая семья. У Саши есть близкий друг детства, но и с ним приключилось несчастье. Паша попал в автомобильную аварию и нуждается в срочной операции, на которую у его близких недостаточно средств. Жизнь Саши меняется, когда ее приглашают в нотариальную контору для составления завещания...
 

Series rating

6.6
Rate 11 votes
"Brak po zaveschaniyu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 April 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 April 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 April 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 April 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 April 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 April 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 April 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 April 2010
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 April 2010
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 April 2010
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 April 2010
Серия 12
Season 1 Episode 12
29 April 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more