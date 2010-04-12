В 1-м сезоне сериала «Брак по завещанию» в центре событий оказывается 22-летняя девушка по имени Саша Козинцева. Она продает игрушки в магазине. Героиня хотела стать бухгалтером после окончания вуза, но должность оказалась занята. Кроме того, она поругалась со своим молодым человеком Максимом и с отцом, у которого появилась другая семья. У Саши есть близкий друг детства, но и с ним приключилось несчастье. Паша попал в автомобильную аварию и нуждается в срочной операции, на которую у его близких недостаточно средств. Жизнь Саши меняется, когда ее приглашают в нотариальную контору для составления завещания...

