Banditskiy Peterburger 2019 - 2020 season 1

Banditskiy Peterburger season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Banditskiy Peterburger Seasons Season 1

Бандитский Петербургер 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
"Banditskiy Peterburger" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербургер» действие происходит в большом городе с весьма криминогенной обстановкой. Там горячие пирожки и острые перчики устраивают банды и решают свои вопросы при помощи оружия. В центре событий оказывается молодой Хот-дог, который живет вместе со своим родителем — пожилым мафиози, давно отошедшим от дел. В день своего 18-летия Хот-дог вступает в преступную группировку. В это время герой узнает, что его отец мертв. Молодой человек собирает всю свою волю в булки и собирается разобраться, что случилось с его отцом. Он начинает работать на банды вредной и полезной пищи...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Banditskiy Peterburger" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
1 серия
Season 1 Episode 1
16 October 2019
2 серия
Season 1 Episode 2
23 October 2019
3 серия
Season 1 Episode 3
30 October 2019
4 серия
Season 1 Episode 4
6 November 2019
5 серия
Season 1 Episode 5
13 November 2019
6 серия
Season 1 Episode 6
20 November 2019
7 серия
Season 1 Episode 7
27 November 2019
8 серия
Season 1 Episode 8
4 December 2019
9 серия
Season 1 Episode 9
11 December 2019
10 серия
Season 1 Episode 10
18 December 2019
11 серия
Season 1 Episode 11
25 December 2019
12 серия
Season 1 Episode 12
1 January 2020
TV series release schedule
