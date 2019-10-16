В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербургер» действие происходит в большом городе с весьма криминогенной обстановкой. Там горячие пирожки и острые перчики устраивают банды и решают свои вопросы при помощи оружия. В центре событий оказывается молодой Хот-дог, который живет вместе со своим родителем — пожилым мафиози, давно отошедшим от дел. В день своего 18-летия Хот-дог вступает в преступную группировку. В это время герой узнает, что его отец мертв. Молодой человек собирает всю свою волю в булки и собирается разобраться, что случилось с его отцом. Он начинает работать на банды вредной и полезной пищи...