Во 2-м сезоне сериала «Бандитский Петербургер» Хот-дог продолжает заправлять преступной группировкой в величественном, но опасном городе Петербургере. Он известен своей жестокостью и беспринципностью. Хот-Догу не составит труда надавать тумаков прохожему или отобрать чужой автомобиль. У главного героя есть приспешники, которые готовы выполнить любой приказ своего босса, а также неприятели, мечтающие поквитаться с ним. Счастливчик Лукано, Аль Компото и Фрэнк Капустелло помогают лидеру держать в ежовых рукавицах весь Петербургер. Но даже самые преданные помощники криминального авторитета порой способны на предательство....