Banditskiy Peterburger 2019 - 2020 season 2

Banditskiy Peterburger season 2 poster
Бандитский Петербургер 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"Banditskiy Peterburger" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Бандитский Петербургер» Хот-дог продолжает заправлять преступной группировкой в величественном, но опасном городе Петербургере. Он известен своей жестокостью и беспринципностью. Хот-Догу не составит труда надавать тумаков прохожему или отобрать чужой автомобиль. У главного героя есть приспешники, которые готовы выполнить любой приказ своего босса, а также неприятели, мечтающие поквитаться с ним. Счастливчик Лукано, Аль Компото и Фрэнк Капустелло помогают лидеру держать в ежовых рукавицах весь Петербургер. Но даже самые преданные помощники криминального авторитета порой способны на предательство....

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Banditskiy Peterburger" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
1 серия
Season 2 Episode 1
22 April 2020
2 серия
Season 2 Episode 2
29 April 2020
3 серия
Season 2 Episode 3
6 May 2020
4 серия
Season 2 Episode 4
13 May 2020
5 серия
Season 2 Episode 5
20 May 2020
6 серия
Season 2 Episode 6
27 May 2020
7 серия
Season 2 Episode 7
3 June 2020
8 серия
Season 2 Episode 8
10 June 2020
9 серия
Season 2 Episode 9
17 June 2020
10 серия
Season 2 Episode 10
24 June 2020
TV series release schedule
