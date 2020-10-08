В 3-м сезоне сериала «Бандитский Петербургер» Сяке распылила по всему Петербургеру споры плесени, в связи с чем в городе началась эпидемия. Справиться с нею можно только при помощи жидкого азота, но он быстро кончается. Горожанам приходится бороться на выживание, разворачивается настоящая схватка за последний баллон жидкого азота. Лимон и Лайм должны остановить свою бывшую подругу Сяке, пока городу и всем обитателям не наступил конец. Власти изолировали Петербургер и отправили его под купол. Сяке попалась на радары Цветной Капусты, который мстит за Брокколи и убийцу Кукурузы. Лимону и Лайме готовы оказать помощь в поимке злоумышленницы.