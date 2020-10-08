Menu
Banditskiy Peterburger 2019 - 2020, season 3

Banditskiy Peterburger season 3 poster
Бандитский Петербургер 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 8 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Banditskiy Peterburger" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Бандитский Петербургер» Сяке распылила по всему Петербургеру споры плесени, в связи с чем в городе началась эпидемия. Справиться с нею можно только при помощи жидкого азота, но он быстро кончается. Горожанам приходится бороться на выживание, разворачивается настоящая схватка за последний баллон жидкого азота. Лимон и Лайм должны остановить свою бывшую подругу Сяке, пока городу и всем обитателям не наступил конец. Власти изолировали Петербургер и отправили его под купол. Сяке попалась на радары Цветной Капусты, который мстит за Брокколи и убийцу Кукурузы. Лимону и Лайме готовы оказать помощь в поимке злоумышленницы.

"Banditskiy Peterburger" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
1 серия
Season 3 Episode 1
8 October 2020
2 серия
Season 3 Episode 2
15 October 2020
3 серия
Season 3 Episode 3
22 October 2020
4 серия
Season 3 Episode 4
29 October 2020
5 серия
Season 3 Episode 5
5 November 2020
6 серия
Season 3 Episode 6
12 November 2020
7 серия
Season 3 Episode 7
19 November 2020
8 серия
Season 3 Episode 8
26 November 2020
9 серия
Season 3 Episode 9
3 December 2020
10 серия
Season 3 Episode 10
10 December 2020
11 серия
Season 3 Episode 11
17 December 2020
12 серия
Season 3 Episode 12
24 December 2020
13 серия
Season 3 Episode 13
31 December 2020
