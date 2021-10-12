Во 2 сезоне сериала «Вина» приключения двоих братьев, Макса и Джейка, продолжаются. В Эдинбурге происходит перестрелка. На другом конце города Макс Макколл выходит из тюремного заключения. Эти два события оказываются тесно связаны между собой. Напомним, в предыдущем сезоне герои случайно сбили насмерть пожилого мужчину. Это произошло в пути, их попытки замести следы привели к последствиям, о которых ни один из них не мог даже вообразить. Близкие старика начали испытывать сомнения относительно обстоятельств, при которых погиб их родственник. Они хотят докопаться до правды.