Guilt 2019 - 2023 season 2

Guilt 18+
Season premiere 12 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Guilt" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Вина» приключения двоих братьев, Макса и Джейка, продолжаются. В Эдинбурге происходит перестрелка. На другом конце города Макс Макколл выходит из тюремного заключения. Эти два события оказываются тесно связаны между собой. Напомним, в предыдущем сезоне герои случайно сбили насмерть пожилого мужчину. Это произошло в пути, их попытки замести следы привели к последствиям, о которых ни один из них не мог даже вообразить. Близкие старика начали испытывать сомнения относительно обстоятельств, при которых погиб их родственник. Они хотят докопаться до правды.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb
"Guilt" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
12 October 2021
Episode 2
12 October 2021
Episode 3
12 October 2021
Episode 4
12 October 2021
