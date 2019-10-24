В 1 сезоне сериала «Вина» двое братьев из Шотландии случайно стали убийцами. Они возвращались домой поздно ночью и по дороге случайно убили мужчину преклонного возраста. Теперь кровопролитие связало их судьбы тугим узлом, а чувство вины неотступно следует за ними. Они вынуждены жить с этой тайной. Тем временем девушка Джейка Энджи начинает что-то подозревать. Она относится к брату своего возлюбленного с недоверием, не понимая, почему он имеет такое влияние на Джейка. Кроме того, Максу начинает угрожать соседка Уолтера Шейла, которая утверждает, что видела что-то той роковой ночью.