Guilt 2019 - 2023 season 1

Guilt 18+
Season premiere 24 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Вина» двое братьев из Шотландии случайно стали убийцами. Они возвращались домой поздно ночью и по дороге случайно убили мужчину преклонного возраста. Теперь кровопролитие связало их судьбы тугим узлом, а чувство вины неотступно следует за ними. Они вынуждены жить с этой тайной. Тем временем девушка Джейка Энджи начинает что-то подозревать. Она относится к брату своего возлюбленного с недоверием, не понимая, почему он имеет такое влияние на Джейка. Кроме того, Максу начинает угрожать соседка Уолтера Шейла, которая утверждает, что видела что-то той роковой ночью.  

7.3
11 votes
"Guilt" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
24 October 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 October 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 November 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 November 2019
