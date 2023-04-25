Menu
Guilt 2019 - 2023, season 3

Guilt season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Guilt Seasons Season 3

Guilt 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 25 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Guilt" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Вина» отношения Макса и Эрин становятся все более сложными, поскольку давление на мужчину со стороны его полицейского куратора Джеки неуклонно возрастает. Макс предлагает ей выход из тупика, но он не уверен, что у него самого хватит терпения, чтобы следовать своему плану. Тем временем семья Линч сталкивается с самой мрачной тайной своего прошлого лицом к лицу. Джейк находит новые аргументы, однако никто не прислушивается к его опасениям. Макс и Кенни вынуждены противостоять Рою, который пытается повлиять на них с помощью угроз и манипуляций. У них происходит неожиданная встреча.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
"Guilt" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 3 Episode 1
25 April 2023
Episode 2
Season 3 Episode 2
25 April 2023
Episode 3
Season 3 Episode 3
25 April 2023
Episode 4
Season 3 Episode 4
25 April 2023
TV series release schedule
