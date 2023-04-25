В 3 сезоне сериала «Вина» отношения Макса и Эрин становятся все более сложными, поскольку давление на мужчину со стороны его полицейского куратора Джеки неуклонно возрастает. Макс предлагает ей выход из тупика, но он не уверен, что у него самого хватит терпения, чтобы следовать своему плану. Тем временем семья Линч сталкивается с самой мрачной тайной своего прошлого лицом к лицу. Джейк находит новые аргументы, однако никто не прислушивается к его опасениям. Макс и Кенни вынуждены противостоять Рою, который пытается повлиять на них с помощью угроз и манипуляций. У них происходит неожиданная встреча.