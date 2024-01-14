Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Fire Hunter 2023 - 2024, season 2

The Fire Hunter season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Fire Hunter Seasons Season 2

Hikari no Ou
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"The Fire Hunter" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Король огненной охоты» минувшая война полностью преобразовала окружающий мир. Теперь повсюду густые леса, а люди заболели неким патогеном. Инфекция, с которой столкнулись люди, весьма опасна. Если человек соприкоснется с огнем, то сразу сгорит живьем. Но тепло нужно всем, чтобы выжить, и люди все еще испытывают в нем потребность. Каждый, кто болен, может получить огонь от черных зверей, которых прозвали Духами огня. Они живут в дремучих чащах. Люди устраивают на них охоту, поскольку животные — единственный источник огня, который безопасен для зараженных людей.

Series rating

5.8
Rate 11 votes
5.9 IMDb
The Fire Hunter List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Lunar Sickles
Season 2 Episode 1
14 January 2024
Roaring Thunder
Season 2 Episode 2
21 January 2024
The Great Tree
Season 2 Episode 3
28 January 2024
Banked Fire
Season 2 Episode 4
4 February 2024
Sea of Trees
Season 2 Episode 5
11 February 2024
The Divine Palace
Season 2 Episode 6
18 February 2024
The Empty Girl
Season 2 Episode 7
25 February 2024
Heavenly Beast
Season 2 Episode 8
3 March 2024
Lady Goddess
Season 2 Episode 9
10 March 2024
Lamplight
Season 2 Episode 10
17 March 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more