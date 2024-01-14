Во 2-м сезоне сериала «Король огненной охоты» минувшая война полностью преобразовала окружающий мир. Теперь повсюду густые леса, а люди заболели неким патогеном. Инфекция, с которой столкнулись люди, весьма опасна. Если человек соприкоснется с огнем, то сразу сгорит живьем. Но тепло нужно всем, чтобы выжить, и люди все еще испытывают в нем потребность. Каждый, кто болен, может получить огонь от черных зверей, которых прозвали Духами огня. Они живут в дремучих чащах. Люди устраивают на них охоту, поскольку животные — единственный источник огня, который безопасен для зараженных людей.