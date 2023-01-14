Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Fire Hunter 2023, season 1

The Fire Hunter season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Fire Hunter Seasons Season 1

Hikari no Ou
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"The Fire Hunter" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Король огненной охоты» после масштабной войны большинство людей оказалось заражено неким патогеном. Инфекция, которая поразила людей, такова, что от любого соприкосновения с огнем человек загорается заживо, точно спичка. При этом людям по-прежнему требуется тепло для выживания. Единственный безопасный источник для них — это загадочные животные, именуемые Духами огня. Они обитают в лесной чаще, а люди устраивают охоту на них. Среди добытчиков появилась легенда о существовании Короля огненных охотников — удивительном человеке, который способен достать особенную звезду — комету, летающую во Вселенной.

Series rating

5.8
Rate 11 votes
5.9 IMDb
The Fire Hunter List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Departure
Season 1 Episode 1
14 January 2023
The Three Brides
Season 1 Episode 2
21 January 2023
Fractions of the World
Season 1 Episode 3
28 January 2023
Flickering Flame
Season 1 Episode 4
4 February 2023
The Spider Child
Season 1 Episode 5
11 February 2023
The Capital
Season 1 Episode 6
18 February 2023
Chance Encounter
Season 1 Episode 7
25 February 2023
Garden of the Gods
Season 1 Episode 8
4 March 2023
The Lightning Cannon
Season 1 Episode 9
11 March 2023
Malformed Children
Season 1 Episode 10
18 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more