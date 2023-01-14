В 1 сезоне сериала «Король огненной охоты» после масштабной войны большинство людей оказалось заражено неким патогеном. Инфекция, которая поразила людей, такова, что от любого соприкосновения с огнем человек загорается заживо, точно спичка. При этом людям по-прежнему требуется тепло для выживания. Единственный безопасный источник для них — это загадочные животные, именуемые Духами огня. Они обитают в лесной чаще, а люди устраивают охоту на них. Среди добытчиков появилась легенда о существовании Короля огненных охотников — удивительном человеке, который способен достать особенную звезду — комету, летающую во Вселенной.