Danger Force 2020, season 2

Danger Force season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Danger Force Seasons Season 2

Danger Force 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 26
Runtime 13 hours 0 minute
"Danger Force" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Опасный отряд» Рик Твитлер возвращается с новым планом по управлению разумом Мики с помощью жуткой видеоигры в виртуальной реальности. Задача Опасного отряда — вытащить Рика Твитлера из Мики, прежде чем они все навсегда застрянут в Темных веках. После того как Майлзу приходит видение, что Рик Твитлер все еще здесь, «Опасный отряд» отправляется вглубь «Мужского гнезда», чтобы отыскать его. По пути они сталкиваются с давним заклятым врагом. После того как «Мужское гнездо» будет запущено в открытый космос, «Опасный отряд» должен безопасно посадить корабль обратно на Землю...

Series rating

4.2
Rate 17 votes
Danger Force List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
An Imposter Among Us
Season 2 Episode 1
23 October 2021
A Danger Among Us
Season 2 Episode 2
30 October 2021
A Cyborg Among Us
Season 2 Episode 3
6 November 2021
A Henry Among Us
Season 2 Episode 4
13 November 2021
Krampapalooza
Season 2 Episode 5
20 November 2021
Mika's Musical
Season 2 Episode 6
6 January 2022
Dude, Where's My Man Buggy?
Season 2 Episode 7
13 January 2022
Power Problems Part 1
Season 2 Episode 8
20 January 2022
Power Problems Part 2
Season 2 Episode 9
27 January 2022
Attack of The Clones
Season 2 Episode 10
3 February 2022
Bottle Snatchers
Season 2 Episode 11
10 February 2022
The Girl Who Cried Danger
Season 2 Episode 12
17 February 2022
Bilsky's Billions
Season 2 Episode 13
24 February 2022
Jack the Clipper
Season 2 Episode 14
3 March 2022
The Supies
Season 2 Episode 15
9 April 2022
Alien Zoo
Season 2 Episode 16
28 April 2022
Let's Go to the Movies!
Season 2 Episode 17
5 May 2022
Minyak Attack
Season 2 Episode 18
12 May 2022
Street Fightin'
Season 2 Episode 19
19 May 2022
Chapa's Phone Home
Season 2 Episode 20
26 May 2022
Uncle Hambone
Season 2 Episode 21
9 June 2022
New School Who Dis?
Season 2 Episode 22
16 June 2022
Class Action Heroes
Season 2 Episode 23
23 June 2022
Wedding of the Trentury
Season 2 Episode 24
30 June 2022
Trojan Force
Season 2 Episode 25
7 July 2022
We Did A Bad Thing
Season 2 Episode 26
7 July 2022
TV series release schedule
