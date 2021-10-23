Во 2 сезоне сериала «Опасный отряд» Рик Твитлер возвращается с новым планом по управлению разумом Мики с помощью жуткой видеоигры в виртуальной реальности. Задача Опасного отряда — вытащить Рика Твитлера из Мики, прежде чем они все навсегда застрянут в Темных веках. После того как Майлзу приходит видение, что Рик Твитлер все еще здесь, «Опасный отряд» отправляется вглубь «Мужского гнезда», чтобы отыскать его. По пути они сталкиваются с давним заклятым врагом. После того как «Мужское гнездо» будет запущено в открытый космос, «Опасный отряд» должен безопасно посадить корабль обратно на Землю...