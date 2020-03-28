Menu
Danger Force 2020, season 1

Danger Force 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 25
Runtime 12 hours 30 minutes
"Danger Force" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Опасный отряд» события разворачиваются через несколько недель после того, как Капитан Чел и Опасный Малый одержали победу над Дрексом. Они открывают Академию одаренных, где первыми подопечными оказываются Чапа, Майлз, Мика и Бос. Эти подростки случайно получили уникальные способности. Ребята объединились и окрестили себя «Опасный отряд». Первое, что предстоит понять молодым супергероям: им придется всем лгать. Опытный в этом вопросе Швоз рассказывает новобранцам, как контролировать силы и держать свою личность в тайне. «Опасный отряд» мечтает сражаться со злодеями.

Series rating

4.2
Rate 17 votes
Season 1
Season 2
Season 3
The Danger Force Awakens
Season 1 Episode 1
28 March 2020
Say My Name
Season 1 Episode 2
4 April 2020
Captain Mayonnaise
Season 1 Episode 3
11 April 2020
Villains' Night
Season 1 Episode 4
18 April 2020
Mime Games
Season 1 Episode 5
25 April 2020
Chapa's Crush
Season 1 Episode 6
1 August 2020
Return of the Kid
Season 1 Episode 7
7 November 2020
Mika in the Middle
Season 1 Episode 8
14 November 2020
The Thousand Pranks War: Part I
Season 1 Episode 9
21 November 2020
The Thousand Pranks War: Part II
Season 1 Episode 10
28 November 2020
Down Goes Santa: Part 1
Season 1 Episode 11
12 December 2020
Down Goes Santa: Part 2
Season 1 Episode 12
19 December 2020
Vidja Games
Season 1 Episode 13
23 January 2021
Test Friends
Season 1 Episode 14
30 January 2021
Lil' Dynomite
Season 1 Episode 15
6 February 2021
Montsy
Season 1 Episode 16
20 February 2021
Twin It to Win It
Season 1 Episode 17
27 February 2021
Radioactive Cat
Season 1 Episode 18
6 March 2021
Miles Has Visions
Season 1 Episode 19
13 March 2021
Captain Man Strikes Out
Season 1 Episode 20
12 June 2021
Manlee Men
Season 1 Episode 21
19 June 2021
SW.A.G Is Haunted
Season 1 Episode 22
26 June 2021
Family Lies
Season 1 Episode 23
3 July 2021
Earth to Bose
Season 1 Episode 24
10 July 2021
Drive Hard
Season 1 Episode 25
17 July 2021
