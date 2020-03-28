В 1 сезоне сериала «Опасный отряд» события разворачиваются через несколько недель после того, как Капитан Чел и Опасный Малый одержали победу над Дрексом. Они открывают Академию одаренных, где первыми подопечными оказываются Чапа, Майлз, Мика и Бос. Эти подростки случайно получили уникальные способности. Ребята объединились и окрестили себя «Опасный отряд». Первое, что предстоит понять молодым супергероям: им придется всем лгать. Опытный в этом вопросе Швоз рассказывает новобранцам, как контролировать силы и держать свою личность в тайне. «Опасный отряд» мечтает сражаться со злодеями.