Samozvancy 1998 - 2002, season 3

Season premiere 14 February 2002
Production year 2002
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 48 minutes
В 3 сезоне сериала «Самозванцы» Говоров отдает Бельскому оригинал рукописи Рогозина. Он еще не знает, что за этим документом давно охотятся коллекционеры и журналисты из желтой прессы. Парамонов расстается с Таней, а Бельский живет с Сашей на два дома, чтобы не выглядеть приживалой у ее известного родственника. Тем временем в газетах появляется известие о смерти Говорова: он оказался одним из пассажиров сошедшего с рельсов поезда. Лада собирается доказать свое родство с Рогозиными и обманом получить наследство. Ее поддерживает в этом Вадим. Но всех героев ждет неожиданный сюрприз.

5.6
Rate 12 votes
"Samozvancy" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Эпизод 1
Season 3 Episode 1
14 February 2002
Эпизод 2
Season 3 Episode 2
15 February 2002
Эпизод 3
Season 3 Episode 3
19 February 2002
Эпизод 4
Season 3 Episode 4
20 February 2002
Эпизод 5
Season 3 Episode 5
21 February 2002
Эпизод 6
Season 3 Episode 6
22 February 2002
Эпизод 7
Season 3 Episode 7
26 February 2002
Эпизод 8
Season 3 Episode 8
27 February 2002
Эпизод 9
Season 3 Episode 9
28 February 2002
Эпизод 10
Season 3 Episode 10
4 March 2002
Эпизод 11
Season 3 Episode 11
5 March 2002
