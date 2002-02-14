В 3 сезоне сериала «Самозванцы» Говоров отдает Бельскому оригинал рукописи Рогозина. Он еще не знает, что за этим документом давно охотятся коллекционеры и журналисты из желтой прессы. Парамонов расстается с Таней, а Бельский живет с Сашей на два дома, чтобы не выглядеть приживалой у ее известного родственника. Тем временем в газетах появляется известие о смерти Говорова: он оказался одним из пассажиров сошедшего с рельсов поезда. Лада собирается доказать свое родство с Рогозиными и обманом получить наследство. Ее поддерживает в этом Вадим. Но всех героев ждет неожиданный сюрприз.