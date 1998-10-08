В 1 сезоне сериала «Самозванцы» в центре событий оказываются несколько совершенно разных, но связанных между собой персонажей. Среди них: юные провинциалки Нина и Саша, мечтающие покорить Москву, титулованный пожилой писатель Алексей Говоров, его талантливый, но слабовольный преемник Митя Панин и алчный литературовед Бельский. Саша узнает, что она – родная внучка Говорова, Митя разменивает свой дар на мелкие литературные и журналистские подработки, а Бельский раскрывает страшную тайну прошлого. Выясняется, что свой самый известный и удачный роман «Самозванцы» Говоров годы назад украл у своего покойного товарища.