Samozvancy 1998 - 2002 season 1

Самозванцы 0+
Title Сезон 1
Season premiere 8 October 1998
Production year 1998
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Samozvancy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Самозванцы» в центре событий оказываются несколько совершенно разных, но связанных между собой персонажей. Среди них: юные провинциалки Нина и Саша, мечтающие покорить Москву, титулованный пожилой писатель Алексей Говоров, его талантливый, но слабовольный преемник Митя Панин и алчный литературовед Бельский. Саша узнает, что она – родная внучка Говорова, Митя разменивает свой дар на мелкие литературные и журналистские подработки, а Бельский раскрывает страшную тайну прошлого. Выясняется, что свой самый известный и удачный роман «Самозванцы» Говоров годы назад украл у своего покойного товарища.

Series rating

5.6
Rate 12 votes
"Samozvancy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
8 October 1998
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
15 October 1998
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
22 October 1998
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
29 October 1998
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
5 November 1998
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
12 November 1998
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
19 November 1998
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
26 November 1998
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
3 December 1998
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
10 December 1998
Эпизод 11
Season 1 Episode 11
17 December 1998
Эпизод 12
Season 1 Episode 12
TBA
Эпизод 13
Season 1 Episode 13
TBA
Эпизод 14
Season 1 Episode 14
TBA
Эпизод 15
Season 1 Episode 15
TBA
Эпизод 16
Season 1 Episode 16
TBA
TV series release schedule
