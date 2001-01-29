Menu
Samozvancy 1998 - 2002 season 2

Самозванцы 0+
Title Сезон 2
Season premiere 29 January 2001
Production year 2001
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 48 minutes
Во 2 сезоне сериала «Самозванцы» Парамонов становится полноправным хозяином журнала и требует от Анатолия немедленно опубликовать компромат на Говорова. Однако Бельский больше не хочет работать над разоблачительной статьей и копаться в прошлом старика, ведь теперь он знает, как все обстояло на самом деле. Саша устраивается в столице на работу с помощью Романа. Жене поручают написать материал о тайных отношениях писателей Говорова и Рогозина. Девушке очень нужны деньги, поэтому она соглашается на такое неприглядное предложение. Митя знакомит Романа с Ниной, и между ними немедленно пробегает искра.

5.6
Эпизод 1
Season 2 Episode 1
29 January 2001
Эпизод 2
Season 2 Episode 2
30 January 2001
Эпизод 3
Season 2 Episode 3
31 January 2001
Эпизод 4
Season 2 Episode 4
1 February 2001
Эпизод 5
Season 2 Episode 5
2 February 2001
Эпизод 6
Season 2 Episode 6
5 February 2001
Эпизод 7
Season 2 Episode 7
6 February 2001
Эпизод 8
Season 2 Episode 8
7 February 2001
Эпизод 9
Season 2 Episode 9
8 February 2001
Эпизод 10
Season 2 Episode 10
9 February 2001
Эпизод 11
Season 2 Episode 11
9 February 2001
