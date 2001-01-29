Во 2 сезоне сериала «Самозванцы» Парамонов становится полноправным хозяином журнала и требует от Анатолия немедленно опубликовать компромат на Говорова. Однако Бельский больше не хочет работать над разоблачительной статьей и копаться в прошлом старика, ведь теперь он знает, как все обстояло на самом деле. Саша устраивается в столице на работу с помощью Романа. Жене поручают написать материал о тайных отношениях писателей Говорова и Рогозина. Девушке очень нужны деньги, поэтому она соглашается на такое неприглядное предложение. Митя знакомит Романа с Ниной, и между ними немедленно пробегает искра.