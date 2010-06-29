В 7 сезоне шоу «Хорошие шутки» зрители вновь встретят трио любимых юмористов, знакомых всем еще по проекту «ОСП-Студия»: Михаила Шаца, Александра Пушного и Татьяну Лазареву. Их звездные гости объединятся в команды, чтобы посостязаться в звании самой смешной. Участникам предстоит продемонстрировать свои творческие способности и, главное, чувство юмора в испытаниях на сообразительность и музыкальных конкурсах. А за результат будет ответственно жюри, голосующее с помощью специальных табличек в форме сердец.

