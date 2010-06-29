Menu
Horoshie shutki (2004), season 7

Хорошие шутки 16+
Title Сезон 7
Season premiere 18 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 13 hours 20 minutes
"Horoshie shutki" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Хорошие шутки» зрители вновь встретят трио любимых юмористов, знакомых всем еще по проекту «ОСП-Студия»: Михаила Шаца, Александра Пушного и Татьяну Лазареву. Их звездные гости объединятся в команды, чтобы посостязаться в звании самой смешной. Участникам предстоит продемонстрировать свои творческие способности и, главное, чувство юмора в испытаниях на сообразительность и музыкальных конкурсах. А за результат будет ответственно жюри, голосующее с помощью специальных табличек в форме сердец.
 

Выпуск 1 - «Уральские пельмени» (Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Сергей Исаев) VS «Квартет И» (Леонид Барац, Камиль Ларин и их друг Максим Виторган)
Season 7 Episode 1
18 May 2018
Выпуск 2 - «Даёшь молодёжь!» (Филипп Бледный, Егор Сальников, Аслан Бижоев) VS Михаил Полицеймако, Юрий Аскаров, Полина Гагарина
Season 7 Episode 2
25 May 2018
Выпуск 3 - Ирина Медведева, Сергей Дорогов, Иван Замотаев VS Александр Пряников, Тутта Ларсен, Антон Комолов
Season 7 Episode 3
1 June 2012
Выпуск 4 - «Восьмидесятые»: Александр Якин, Анна Цуканова и Наталья Земцова VS Андрей Чернышов, Юлия Ковалёва, Олег Фомин
Season 7 Episode 4
16 June 2012
Выпуск 5 - группа «Валентин Стрыкало»: Роман Луговых, Василий Обломов, Юрий Каплан VS группа «Jukebox trio» Илья Иванов, Владимир Иванов, Гарри Краулис
Season 7 Episode 5
23 June 2012
Выпуск 6 - Яна Крайнова, Любовь Тихомирова, Таша Строгая VS Олег Комаров, Маргарита Суханкина, Алексей Кирющенко
Season 7 Episode 6
29 June 2010
Выпуск 7 - Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Александр Журин VS Ольга Тумайкина, Жанна Эппле, Анастасия Задорожная
Season 7 Episode 7
6 July 2012
Выпуск 8 - «Светофор (телесериал)»: Ольга Медынич, Антонина Комиссарова, Джемал Тетруашвили VS «А’Студио»: Кэти Топурия, Владимир Миклошич, Евгений Селезнев
Season 7 Episode 8
13 July 2012
