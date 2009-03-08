В 5 сезоне шоу «Хорошие шутки» примут участие такие звезды шоу-бизнеса, как певица Вера Брежнева, актер театра и кино Валерий Яременко, иллюзионисты братья Сафроновы, которые будут творить чудеса прямо на сцене. Все они и многие другие известные личности померяются силами в юмористическом бою, состоящим из нескольких конкурсов, дающих свободу творчества. Управлять действом будут бессменные ведущие: семейная чета Михаил Шац и Татьяна Лазарева, а также их помощник, человек-оркестр Александр Пушной.