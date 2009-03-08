Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Horoshie shutki (2004), season 5

Horoshie shutki season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Horoshie shutki Seasons Season 5

Хорошие шутки 16+
Title Сезон 5
Season premiere 8 March 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 13 hours 20 minutes
"Horoshie shutki" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Хорошие шутки» примут участие такие звезды шоу-бизнеса, как певица Вера Брежнева, актер театра и кино Валерий Яременко, иллюзионисты братья Сафроновы, которые будут творить чудеса прямо на сцене. Все они и многие другие известные личности померяются силами в юмористическом бою, состоящим из нескольких конкурсов, дающих свободу творчества. Управлять действом будут бессменные ведущие: семейная чета Михаил Шац и Татьяна Лазарева, а также их помощник, человек-оркестр Александр Пушной.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Horoshie shutki" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Выпуск 1 - "Первая любовь" : Егор Дружинин, Дмитрий Бурукин, Илья Глинников - "Любовь в большом городе" : Вера Брежнева, Анастасия Задорожная, Сабина Ахметова
Season 5 Episode 1
8 March 2009
Выпуск 2 - "6 кадров" : Ирина Медведева, Галина Данилова, Сергей Дорогов - "Радио Юмор FM" : Светлана Молодцова, Гарри Гупаленко, Ян Розенберг
Season 5 Episode 2
15 March 2009
Выпуск 3 - Фотографы: Владимир Широков, Виктор Бойко, Олег Хорошев - Иллюзионисты: братья Илья, Сергей и Андрей Сафроновы
Season 5 Episode 3
22 March 2009
Выпуск 4 - Жёны: Лариса Полицеймако, Дарья Михалкова, Алёна Сидоренко - Мужья: Михаил Полицеймако, Артём Михалков, Егор Пазенко
Season 5 Episode 4
29 March 2009
Выпуск 5 - Валерий Яременко, Лада Марис, Александр Бобровский — Дмитрий Сибирцев, Михаил Урусов, Александр Захаров
Season 5 Episode 5
5 April 2009
Выпуск 6 - Андрей Бурковский, Михаил Башкатов, Аслан Бижоев — Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Сергей Нитиевский
Season 5 Episode 6
12 April 2009
Выпуск 7 - Илья Соболев, Игорь Коваленко, Роман Клячкин — Сергей Фролов, Карина Азнавурян, Светлана Мастеркова, Артур Ваха
Season 5 Episode 7
19 April 2009
Выпуск 8 - Аркадий Арканов, Александр Мадич, Максим Аксёнов —Григорий Малыгин, Олег Акулич, Денис Рожков
Season 5 Episode 8
26 April 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more