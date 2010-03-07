В 6 сезоне шоу «Хорошие шутки» всего лишь два выпуска, но они способны принести радость даже самому взыскательному любителю юмора. В программах приняли участие артисты КВН из команды «Уральские пельмени», популярные ведущие радиопередач Антон Комолов и Ольга Шелест, а также другие их коллеги по шоу-бизнесу. Гостям предлагается попробовать свои силы в смешных конкурсах, среди которых легендарное музыкальное соревнование «АПОЖ». Состоящее из простых зрителей жюри выберет среди соперников самую веселую команду.