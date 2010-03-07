Menu
Horoshie shutki (2004), season 6

Horoshie shutki season 6 poster
Хорошие шутки 16+
Title Сезон 6
Season premiere 7 March 2010
Production year 2010
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 20 minutes
В 6 сезоне шоу «Хорошие шутки» всего лишь два выпуска, но они способны принести радость даже самому взыскательному любителю юмора. В программах приняли участие артисты КВН из команды «Уральские пельмени», популярные ведущие радиопередач Антон Комолов и Ольга Шелест, а также другие их коллеги по шоу-бизнесу. Гостям предлагается попробовать свои силы в смешных конкурсах, среди которых легендарное музыкальное соревнование «АПОЖ». Состоящее из простых зрителей жюри выберет среди соперников самую веселую команду.

0.0
Rate 0 vote
Выпуск 1 - Дана Борисова, Ольга Шелест, Маруся Зыкова — Антон Комолов, Тимур Родригес, Вадим Галыгин
Season 6 Episode 1
7 March 2010
Выпуск 2 - Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин Дмитрий Соколов - Михаил Башкатов, Андрей Бурковский, Анжелика Каширина
Season 6 Episode 2
1 April 2010
