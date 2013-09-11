Menu
The X Factor (2011), season 3

The X Factor season 3 poster
The X Factor
Season premiere 11 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 26
Runtime 52 hours 0 minute
В 3 сезоне шоу «X-фактор» к Саймону Коуэллу в жюри вновь присоединяется Деми Ловато. Также новыми судьями проекта становятся мексиканская певица Паулина Рубио и американская вокалистка Келли Роуленд. В таком составе звезды отправляются на поиски талантов. Прелесть формата заключается в том, что у 12-летней девочки и 90-летнего старика оказываются равные шансы на победу. Главное, чтобы у них был талант и воля к победе! На первом этапе судьи самостоятельно отделяют зерна от плевел и мух от котлет в открытых отборочных турах. Однако дальше в игру вступают зрители, которые могут подарить победу полюбившемуся участнику.

4.9
Rate 12 votes
5 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Auditions #1
Season 3 Episode 1
11 September 2013
Auditions #2
Season 3 Episode 2
12 September 2013
Auditions #3
Season 3 Episode 3
18 September 2013
Auditions #4
Season 3 Episode 4
19 September 2013
Auditions #5
Season 3 Episode 5
25 September 2013
Auditions #6
Season 3 Episode 6
26 September 2013
The Four-Chair Challenge Round #1
Season 3 Episode 7
2 October 2013
The Four-Chair Challenge Round #2
Season 3 Episode 8
3 October 2013
The Four Chair Challenge Round #3
Season 3 Episode 9
9 October 2013
The Four Chair Challenge Round #4
Season 3 Episode 10
10 October 2013
Top 12 Finalists Revealed
Season 3 Episode 11
29 October 2013
Meet The Top 12
Season 3 Episode 12
31 October 2013
Top 12 Perform
Season 3 Episode 13
6 November 2013
Results Show
Season 3 Episode 14
7 November 2013
Performance Show
Season 3 Episode 15
13 November 2013
Results Show
Season 3 Episode 16
14 November 2013
Performance Show
Season 3 Episode 17
20 November 2013
Results Show
Season 3 Episode 18
21 November 2013
Performance Show
Season 3 Episode 19
27 November 2013
Results Show
Season 3 Episode 20
28 November 2013
Top 7 Perform
Season 3 Episode 21
4 December 2013
Results Show
Season 3 Episode 22
5 December 2013
Top 5 Perform
Season 3 Episode 23
11 December 2013
Results Show
Season 3 Episode 24
12 December 2013
Performance Show
Season 3 Episode 25
18 December 2013
Winner Announced
Season 3 Episode 26
19 December 2013
