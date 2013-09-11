В 3 сезоне шоу «X-фактор» к Саймону Коуэллу в жюри вновь присоединяется Деми Ловато. Также новыми судьями проекта становятся мексиканская певица Паулина Рубио и американская вокалистка Келли Роуленд. В таком составе звезды отправляются на поиски талантов. Прелесть формата заключается в том, что у 12-летней девочки и 90-летнего старика оказываются равные шансы на победу. Главное, чтобы у них был талант и воля к победе! На первом этапе судьи самостоятельно отделяют зерна от плевел и мух от котлет в открытых отборочных турах. Однако дальше в игру вступают зрители, которые могут подарить победу полюбившемуся участнику.