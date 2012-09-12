Menu
The X Factor (2011), season 2

The X Factor season 2 poster
The X Factor
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 27
Runtime 54 hours 0 minute
"The X Factor" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «X-фактор» происходят перестановки в команде членов жюри. На места Полы Абдул и Николь Шерзингер приходят Бритни Спирс и Деми Ловато. Саймон Коуэлл остается в качестве председателя судейской коллегии. Прослушивания вновь проходят в нескольких городах Америки на глазах у тысяч зрителей, что исключает жульничество и «подсуживание» тем или иным конкурсантам. Судьба участников лишь в их руках: она зависит от таланта, голоса, упорства, умения держаться на сцене и, конечно, от «фактора X» – капризной и неверной Госпожи Удачи. Однако, несмотря на прозрачные правила, в финале шоу не обходится без серьезного конфликта между судьями.

"The X Factor" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Auditions #1
Season 2 Episode 1
12 September 2012
Auditions #2
Season 2 Episode 2
13 September 2012
Auditions #3
Season 2 Episode 3
19 September 2012
Auditions #4
Season 2 Episode 4
20 September 2012
Auditions #5
Season 2 Episode 5
26 September 2012
Auditions #6
Season 2 Episode 6
27 September 2012
Boot Camp #1
Season 2 Episode 7
3 October 2012
Boot Camp #2
Season 2 Episode 8
4 October 2012
Boot Camp #3/Judge's House #1
Season 2 Episode 9
10 October 2012
Judge's House #2
Season 2 Episode 10
10 October 2012
Judges' Homes #3
Season 2 Episode 11
11 October 2012
Finalists Chosen #1
Season 2 Episode 12
31 October 2012
Finalists Chosen #2
Season 2 Episode 13
1 November 2012
Top 12 Perform
Season 2 Episode 14
7 November 2012
LIVE Results Show #1
Season 2 Episode 15
8 November 2012
Top Finalists Perform LIVE Show #2
Season 2 Episode 16
14 November 2012
LIVE Results Show #2
Season 2 Episode 17
15 November 2012
Top Finalists Perform LIVE Show #3
Season 2 Episode 18
21 November 2012
LIVE Results Show #3
Season 2 Episode 19
22 November 2012
Top Finalists Perform LIVE Show #4
Season 2 Episode 20
28 November 2012
LIVE Results Show #4
Season 2 Episode 21
29 November 2012
Top Finalists Perform LIVE Show #5
Season 2 Episode 22
5 December 2012
LIVE Results Show #5
Season 2 Episode 23
6 December 2012
Top Finalists Perform LIVE Show #6
Season 2 Episode 24
12 December 2012
LIVE Results Show #6
Season 2 Episode 25
13 December 2012
Season Finale, Part 1
Season 2 Episode 26
19 December 2012
Season Finale, Part 2
Season 2 Episode 27
20 December 2012
