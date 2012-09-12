Во 2 сезоне шоу «X-фактор» происходят перестановки в команде членов жюри. На места Полы Абдул и Николь Шерзингер приходят Бритни Спирс и Деми Ловато. Саймон Коуэлл остается в качестве председателя судейской коллегии. Прослушивания вновь проходят в нескольких городах Америки на глазах у тысяч зрителей, что исключает жульничество и «подсуживание» тем или иным конкурсантам. Судьба участников лишь в их руках: она зависит от таланта, голоса, упорства, умения держаться на сцене и, конечно, от «фактора X» – капризной и неверной Госпожи Удачи. Однако, несмотря на прозрачные правила, в финале шоу не обходится без серьезного конфликта между судьями.