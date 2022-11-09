В 3-м сезоне сериала «Отправление» ночная переправа на пассажирском пароме внезапно идет не по плану. Следователь по транспортным происшествиям Кендра Малли и ее команда вызваны для расследования крушения. В первые же минуты после полного погружения парома в воду спасательная бригада обнаруживает на борту затонувшего судна признаки выживших пассажиров. Гонка за их жизни продолжается наряду со сбором улик. Каждый спасенный человек может оказаться незаменимым свидетелем, который выведет полицию на след виновника трагедии. Кендра сразу же ставит под сомнение историю, рассказанную капитаном.