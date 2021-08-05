Во 2-м сезоне сериала «Отправление» Кендру Малли вызывают в США для расследования крушения скоростного поезда в сельской местности Мичигана. Она узнает о таинственном пассажире, находящемся в бегах после исчезновения из-под федеральной стражи прямо на пути следования поезда. Кендра делится информацией со своим коллегой Максом из ФБР и получает неожиданный прорыв в этом деле. Теперь ей необходимо обнаружить связь между всеми жертвами катастрофы, но это оказывается не так-то просто. Однако профессиональное чутье подсказывает женщине, что крушение не было случайностью. Кендра и агент Хантер находят доказательства более масштабного заговора.