Season premiere 5 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Departure" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Отправление» Кендру Малли вызывают в США для расследования крушения скоростного поезда в сельской местности Мичигана. Она узнает о таинственном пассажире, находящемся в бегах после исчезновения из-под федеральной стражи прямо на пути следования поезда. Кендра делится информацией со своим коллегой Максом из ФБР и получает неожиданный прорыв в этом деле. Теперь ей необходимо обнаружить связь между всеми жертвами катастрофы, но это оказывается не так-то просто. Однако профессиональное чутье подсказывает женщине, что крушение не было случайностью. Кендра и агент Хантер находят доказательства более масштабного заговора.

6.7
"Departure" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 2 Episode 1
5 August 2021
Episode 2
Season 2 Episode 2
5 August 2021
Episode 3
Season 2 Episode 3
5 August 2021
Episode 4
Season 2 Episode 4
5 August 2021
Episode 5
Season 2 Episode 5
5 August 2021
Episode 6
Season 2 Episode 6
5 August 2021
