Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Stillwater 2020, season 3

Stillwater season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Stillwater Seasons Season 3

Stillwater 0+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 19 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Stillwater" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Тихая вода» дети думают, что у Стиллуотера день рождения, поэтому они планируют для своего мудрого друга-панды вечеринку-сюрприз. Но выясняется, что панды по-другому отмеряют свой жизненный цикл. Тем временем Эдди разочарована тем, что главная роль в школьном спектакле достается другой девочке. Кажется, ей предстоит впервые в жизни столкнуться с завистью и ее нехорошими последствиями. Карл боится идти к парикмахеру в первый раз в жизни, потому что не знает, что его ждет. Майкл полон решимости сделать идеальный бумажный самолетик, но оригами раз за разом не удается. Решить все проблемы детям поможет Стиллуотер.

Series rating

8.1
Rate 13 votes
Stillwater List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Waiting
Season 3 Episode 1
19 May 2023
Bake Sale
Season 3 Episode 2
19 May 2023
Captain Koo
Season 3 Episode 3
19 May 2023
Digging Deeper
Season 3 Episode 4
19 May 2023
Tons of Fun
Season 3 Episode 5
19 May 2023
Apologies
Season 3 Episode 6
19 May 2023
Sounds Like Poetry
Season 3 Episode 7
19 May 2023
Birdwatching
Season 3 Episode 8
19 May 2023
New Neighbors
Season 3 Episode 9
19 May 2023
Koo's Gift
Season 3 Episode 10
19 May 2023
Friendly Wishes
Season 3 Episode 11
19 May 2023
Growing Together
Season 3 Episode 12
19 May 2023
The Catio
Season 3 Episode 13
19 May 2023
Campout
Season 3 Episode 14
19 May 2023
Book Club
Season 3 Episode 15
19 May 2023
Treasure Hunt
Season 3 Episode 16
19 May 2023
The Catch
Season 3 Episode 17
19 May 2023
Missing Out
Season 3 Episode 18
19 May 2023
I'm Bored
Season 3 Episode 19
19 May 2023
Art Fair
Season 3 Episode 20
19 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more