В 3 сезоне сериала «Тихая вода» дети думают, что у Стиллуотера день рождения, поэтому они планируют для своего мудрого друга-панды вечеринку-сюрприз. Но выясняется, что панды по-другому отмеряют свой жизненный цикл. Тем временем Эдди разочарована тем, что главная роль в школьном спектакле достается другой девочке. Кажется, ей предстоит впервые в жизни столкнуться с завистью и ее нехорошими последствиями. Карл боится идти к парикмахеру в первый раз в жизни, потому что не знает, что его ждет. Майкл полон решимости сделать идеальный бумажный самолетик, но оригами раз за разом не удается. Решить все проблемы детям поможет Стиллуотер.