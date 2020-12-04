В 1 сезоне сериала «Тихая вода» события разворачиваются в идиллической деревушке на окраине большого леса, где живут братья Карл и Майкл и их сестра Эдди вместе со своими родителями. Весь день напролет дети проводят на свежем воздухе. Они бодры, веселы и всегда готовы к приключениям. Правда, им частенько не хватает знаний об этом мире и опыта, чтобы отличить плохое от хорошего, веселое от опасного. К счастью для этих троих, их ближайшим соседом является Стиллуотер – мудрая старая панда. Он всегда готов разрешить их спор и рассказать им все, что их интересует. Конечно, как и все дети, ребята редко слушаются старших…