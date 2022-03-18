Menu
Stillwater 2020, season 2

Season premiere 18 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Stillwater" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Тихая вода» Карл строит прямо во дворе космический корабль, но никто не верит, что он действительно полетит. Тем временем неожиданный летний дождик дарит Майклу и Эдди новый взгляд на игру их брата. Позже родители дарят мальчикам игрушечного робота, но он оказывается совсем не таким крутым, как они ожидали. Майкла нанимают, чтобы он посидел с соседской собакой в выходные. Но ребята узнают, что как раз в эти выходные на небе можно будет увидеть лунное затмение, поэтому все идет не так, как планировалось. К счастью, поблизости, как всегда, оказывается мудрый Стиллуотер, который спасает ситуацию.

The Visit
Season 2 Episode 1
18 March 2022
Showtime
Season 2 Episode 2
18 March 2022
Karl's Museum
Season 2 Episode 3
18 March 2022
The Helper
Season 2 Episode 4
18 March 2022
Band Aid
Season 2 Episode 5
18 March 2022
The Good Morning
Season 2 Episode 6
18 March 2022
Building Big
Season 2 Episode 7
18 March 2022
Falling Leaves
Season 2 Episode 8
18 March 2022
Stitch Marks
Season 2 Episode 9
18 March 2022
Friends Forever
Season 2 Episode 10
18 March 2022
Hide and Seek
Season 2 Episode 11
18 March 2022
The Trip
Season 2 Episode 12
18 March 2022
One Drop Makes an Ocean
Season 2 Episode 13
15 April 2022
