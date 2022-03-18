Во 2 сезоне сериала «Тихая вода» Карл строит прямо во дворе космический корабль, но никто не верит, что он действительно полетит. Тем временем неожиданный летний дождик дарит Майклу и Эдди новый взгляд на игру их брата. Позже родители дарят мальчикам игрушечного робота, но он оказывается совсем не таким крутым, как они ожидали. Майкла нанимают, чтобы он посидел с соседской собакой в выходные. Но ребята узнают, что как раз в эти выходные на небе можно будет увидеть лунное затмение, поэтому все идет не так, как планировалось. К счастью, поблизости, как всегда, оказывается мудрый Стиллуотер, который спасает ситуацию.