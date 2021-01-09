Menu
Privet, Andrey! (2017), season 5
Привет, Андрей!
12+
Title
Сезон 5
Season premiere
9 January 2021
Production year
2021
Number of episodes
31
Runtime
46 hours 30 minutes
TV Show rating
0.0
Rate
2
votes
Privet, Andrey! List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Любимые душевные и застольные песни.
Season 5
Episode 145
9 January 2021
Любимые герои сказок в гостях у Андрея Малахова.
Season 5
Episode 146
10 January 2021
Поём вместе с любимыми актёрами!
Season 5
Episode 147
16 January 2021
Актриса Ирина Алфёрова и её семейные тайны!
Season 5
Episode 148
23 January 2021
Исчезнувшие звёзды 70-х поём золотые хиты!
Season 5
Episode 149
30 January 2021
Любимые ВИА 70-х: "Самоцветам"-50 лет.
Season 5
Episode 150
6 February 2021
Поговори со мною мама: лучше песни Владимира Мигули.
Season 5
Episode 151
13 February 2021
Короче, Склифосовский! Актёры любимого сериала снова с нами!
Season 5
Episode 152
20 February 2021
Русская народная песня: с дрожью в голосе и сердце.
Season 5
Episode 153
27 February 2021
В ожидании 8 марта: любимые песни с очаровательными актрисами.
Season 5
Episode 154
6 March 2021
Юрий Шатунов по вашим многочисленным просьбам.
Season 5
Episode 155
13 March 2021
Ефим Шифрин: Вечер сюрпризов для юбиляра!
Season 5
Episode 156
20 March 2021
Песня далёкая и близкая: вечер хорошего настроения!
Season 5
Episode 157
27 March 2021
Александр Серов: встреча с женщиной, которая ждала 40 лет!
Season 5
Episode 158
3 April 2021
Юбилей Юрия Гальцева! "Я родился в день прилёта Гагарина в космос!"
Season 5
Episode 159
10 April 2021
Ярослав Сумишевский: " песня помогла мне пережить боль утраты"
Season 5
Episode 160
17 April 2021
Яблони в цвету: любимые песни Евгения Мартынова
Season 5
Episode 161
24 April 2021
Лучшие голоса России: песни от всей души!
Season 5
Episode 162
1 May 2021
Все герои фильма "Свадьба в малиновки"
Season 5
Episode 163
4 May 2021
ВИА 70-х: песни нашей молодости!
Season 5
Episode 164
5 May 2021
Песни о войне: со слезами на глазах!
Season 5
Episode 165
8 May 2021
Лучшие голоса эстрады 60-х!
Season 5
Episode 166
15 May 2021
Елена Камбурова: сильная женщина с сильным голосом!
Season 5
Episode 167
22 May 2021
Песни и слёзы Александры Пахмутовой
Season 5
Episode 168
29 May 2021
Народные песни: песни от всего сердца!
Season 5
Episode 169
5 June 2021
Светлана Крючкова: актриса которая поёт!
Season 5
Episode 170
19 June 2021
Александр Малинин и лучше исполнители русского романса!
Season 5
Episode 171
26 June 2021
Поём вместе с Татьяной Булановой
Season 5
Episode 172
10 July 2021
Юбилейный вечер Юрия Маликова
Season 5
Episode 173
17 July 2021
Звёзды дискотек 80-90-х: Как сложились их судьбы?
Season 5
Episode 174
24 July 2021
Наташа Королева: вся правда о любви!
Season 5
Episode 175
31 July 2021
