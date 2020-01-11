Menu
Privet, Andrey! (2017), season 3
Привет, Андрей!
12+
Title
Сезон 3
Season premiere
11 January 2020
Production year
2020
Number of episodes
24
Runtime
36 hours 0 minute
TV Show rating
0.0
Rate
2
votes
Privet, Andrey! List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Сотый юбилейный выпуск
Season 3
Episode 103
11 January 2020
"Свадьба в Малиновке" 50 лет спустя
Season 3
Episode 104
18 January 2020
"Холоп" и другие: за кулисами, в чём секрет успеха, истории из жизни звезд.
Season 3
Episode 105
25 January 2020
Юбилейный вечер Дмитрия Маликова.
Season 3
Episode 106
1 February 2020
Вечер сюрпризов для Ларисы Рубальской
Season 3
Episode 107
8 February 2020
Вечер сюрпризов для актрисы Евгении Симоновой
Season 3
Episode 108
15 February 2020
Музыка 70-х
Season 3
Episode 109
22 February 2020
Вечер Елены Соловей
Season 3
Episode 110
29 February 2020
Поздравляем любимых женщин с 8 марта!
Season 3
Episode 111
7 March 2020
Лучшие ВИА: вспоминаем золотые хиты СССР
Season 3
Episode 112
14 March 2020
Валентина Толкунова: певица на все времена!
Season 3
Episode 113
21 March 2020
Александр Зацепин: Некруглая дата в кругу друзей и поклонников.
Season 3
Episode 114
28 March 2020
Лучшие ВИА 70-х: Песни для души!
Season 3
Episode 115
4 April 2020
День Рождения в самоизоляции.
Season 3
Episode 116
18 April 2020
Любимые песни 80-х
Season 3
Episode 117
25 April 2020
Вечер сюрпризов для Наташи Королевой
Season 3
Episode 118
16 May 2020
Эстрада 80-х Золотая коллекция
Season 3
Episode 119
23 May 2020
Последний звонок 2020. Праздничный вечер.
Season 3
Episode 120
30 May 2020
Вспоминая Людмилу Зыкину. К 90-летию великой певицы.
Season 3
Episode 121
6 June 2020
Музыка-70х. Песня года -71
Season 3
Episode 122
13 June 2020
Песня года: лихие мелодии двяностых!
Season 3
Episode 123
20 June 2020
Хиты 90-х. Продолжаем вспоминать.
Season 3
Episode 124
27 June 2020
Застольные песни
Season 3
Episode 125
4 July 2020
Стопроцентное ми-ми-ми: любимые питомцы знаменитостей
Season 3
Episode 126
11 July 2020
