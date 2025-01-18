Menu
Privet, Andrey! (2017), season 12

Привет, Андрей! 12+
Title Сезон 12
Season premiere 18 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 39
Runtime 58 hours 30 minutes

0.0
Rate 2 votes
Песни Владимира Караблина
Season 12 Episode 332
18 January 2025
Татьянин день.
Season 12 Episode 333
25 January 2025
Шансон о любви
Season 12 Episode 334
1 February 2025
Песни и романсы на стихи русских поэтов.
Season 12 Episode 335
8 February 2025
Песни ВИА "Синяя птица"
Season 12 Episode 336
15 February 2025
Юбилей Юрия Антонова.
Season 12 Episode 337
22 February 2025
Песни для вашего весеннего настроения.
Season 12 Episode 338
1 March 2025
Праздничный выпуск к 8 марта.
Season 12 Episode 339
8 March 2025
Деревенское детство моё
Season 12 Episode 340
15 March 2025
Песни по вашим письмам.
Season 12 Episode 341
22 March 2025
Одна песня для двоих.
Season 12 Episode 342
29 March 2025
Счастливое число
Season 12 Episode 343
5 April 2025
День Космонавтики..
Season 12 Episode 344
12 April 2025
Песни Лены Василёк
Season 12 Episode 345
19 April 2025
Мировые ретрохиты
Season 12 Episode 346
26 April 2025
Песни на стихи Александра Шаганова
Season 12 Episode 347
3 May 2025
Владимир Девятов - 70!
Season 12 Episode 348
10 May 2025
Песни Игоря Слуцкого
Season 12 Episode 349
17 May 2025
Летние песни.
Season 12 Episode 350
24 May 2025
День защиты детей
Season 12 Episode 351
31 May 2025
Цветные хиты прошлых лет.
Season 12 Episode 352
7 June 2025
День России
Season 12 Episode 353
14 June 2025
Песни о розах.
Season 12 Episode 354
30 August 2025
Песни в стиле "Ласкового мая"
Season 12 Episode 355
6 September 2025
Песни о цветах
Season 12 Episode 356
13 September 2025
Юбилейный вечер Ларисы Рубальской.
Season 12 Episode 357
20 September 2025
Осень встречай - урожай собирай
Season 12 Episode 358
27 September 2025
Песни Татьяны Булановой
Season 12 Episode 359
4 October 2025
Бархатный сезон любви
Season 12 Episode 360
11 October 2025
Письмо позвало в дорогу
Season 12 Episode 361
18 October 2025
Песни с кассеты
Season 12 Episode 362
25 October 2025
День народного единства
Season 12 Episode 363
1 November 2025
Рок-н-ролл жив
Season 12 Episode 364
8 November 2025
Песни Владимира Мигули
Season 12 Episode 365
15 November 2025
Песни в самое сердце
Season 12 Episode 366
22 November 2025
Песни для зимнего настроения
Season 12 Episode 367
29 November 2025
Юбилей сериала "Тайны Следствия"
Season 12 Episode 368
6 December 2025
Восточная сказка
Season 12 Episode 369
13 December 2025
Подарок в каждой песне
Season 12 Episode 370
20 December 2025
