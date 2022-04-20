Menu
Pálpito 2022, season 1

Season premiere 20 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 14
Runtime 10 hours 30 minutes
"Pálpito" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Украденное сердце» счастливая пара Симон и Валерия проводит вместе райский отпуск, но неожиданно женщину похищают прямо в разгар поездки. Тем временем юная красавица Камилла готовится к свадьбе с любимым человеком, но у нее случается сердечный приступ. Когда она приходит в себя после тяжелой операции, жених сообщает ей, что в ее груди теперь бьется чужое сердце. Она начинает задавать вопросы о своем доноре, но не получает ответов. В это время Симон выясняет, что его жену похитила организация, нелегально продающая человеческие органы. Он решает отыскать женщину, в груди которой бьется сердце Валерии.

Season 1
Season 2
La felicidad no es redonda
Season 1 Episode 1
20 April 2022
Un huésped dentro de mi cuerpo
Season 1 Episode 2
20 April 2022
La búsqueda
Season 1 Episode 3
20 April 2022
Ese corazón nunca debió ser tuyo
Season 1 Episode 4
20 April 2022
La organización
Season 1 Episode 5
20 April 2022
Sin cabos sueltos
Season 1 Episode 6
20 April 2022
Un momento crucial
Season 1 Episode 7
20 April 2022
¿Mi esposo es un asesino?
Season 1 Episode 8
20 April 2022
Estamos aquí para cambiarle la vida
Season 1 Episode 9
20 April 2022
La terrible verdad
Season 1 Episode 10
20 April 2022
El infiltrado
Season 1 Episode 11
20 April 2022
La cicatriz
Season 1 Episode 12
20 April 2022
La próxima víctima
Season 1 Episode 13
20 April 2022
La confesión
Season 1 Episode 14
20 April 2022
