В 1 сезоне сериала «Украденное сердце» счастливая пара Симон и Валерия проводит вместе райский отпуск, но неожиданно женщину похищают прямо в разгар поездки. Тем временем юная красавица Камилла готовится к свадьбе с любимым человеком, но у нее случается сердечный приступ. Когда она приходит в себя после тяжелой операции, жених сообщает ей, что в ее груди теперь бьется чужое сердце. Она начинает задавать вопросы о своем доноре, но не получает ответов. В это время Симон выясняет, что его жену похитила организация, нелегально продающая человеческие органы. Он решает отыскать женщину, в груди которой бьется сердце Валерии.