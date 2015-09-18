Menu
Filinta 2014 - 2016, season 2

Season premiere 18 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 30
Runtime 45 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Великий сыщик Филинта» захватывающие и опасные приключения сыщика Филинты Мустафы в Османской империи продолжаются. Два громких убийства, которые произошли в Стамбуле, натравили Османскую империю на Россию. Тем временем в Стамбул с выступлением прибыла знаменитая исполнительница из Германии по имени Анита фон Вильгельм. Главный герой раскрывает важные обстоятельства своего прошлого с помощью Ведада, а также узнают тайну Хасана, который является сержантом, и секрет Игоря, руководителя российской секретной службы, некоторое время назад прибывшего в Стамбул.

6.4
Rate 12 votes
"Filinta" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 27
Season 2 Episode 1
18 September 2015
Episode 28
Season 2 Episode 2
25 September 2015
Episode 29
Season 2 Episode 3
2 October 2015
Episode 30
Season 2 Episode 4
9 October 2015
Episode 31
Season 2 Episode 5
16 October 2015
Episode 32
Season 2 Episode 6
23 October 2015
Episode 33
Season 2 Episode 7
6 November 2015
Episode 34
Season 2 Episode 8
13 November 2015
Episode 35
Season 2 Episode 9
20 November 2015
Episode 36
Season 2 Episode 10
27 November 2015
Episode 37
Season 2 Episode 11
4 December 2015
Episode 38
Season 2 Episode 12
11 December 2015
Episode 39
Season 2 Episode 13
18 December 2015
Episode 40
Season 2 Episode 14
25 December 2015
Episode 41
Season 2 Episode 15
8 January 2016
Episode 42
Season 2 Episode 16
15 January 2016
Episode 43
Season 2 Episode 17
22 January 2016
Episode 44
Season 2 Episode 18
29 January 2016
Episode 45
Season 2 Episode 19
5 February 2016
Episode 46
Season 2 Episode 20
12 February 2016
Episode 47
Season 2 Episode 21
19 February 2016
Episode 48
Season 2 Episode 22
26 February 2016
Episode 49
Season 2 Episode 23
3 March 2016
Episode 50
Season 2 Episode 24
10 March 2016
Episode 51
Season 2 Episode 25
17 March 2016
Episode 52
Season 2 Episode 26
25 March 2016
Episode 53
Season 2 Episode 27
1 April 2016
Episode 54
Season 2 Episode 28
8 April 2016
Episode 55
Season 2 Episode 29
15 April 2016
Episode 56
Season 2 Episode 30
22 April 2016
