Во 2 сезоне сериала «Великий сыщик Филинта» захватывающие и опасные приключения сыщика Филинты Мустафы в Османской империи продолжаются. Два громких убийства, которые произошли в Стамбуле, натравили Османскую империю на Россию. Тем временем в Стамбул с выступлением прибыла знаменитая исполнительница из Германии по имени Анита фон Вильгельм. Главный герой раскрывает важные обстоятельства своего прошлого с помощью Ведада, а также узнают тайну Хасана, который является сержантом, и секрет Игоря, руководителя российской секретной службы, некоторое время назад прибывшего в Стамбул.