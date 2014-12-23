В 1 сезоне сериала «Великий сыщик Филинта» события разворачиваются в Османской империи. Это история об укладах в министерстве юстиции, существовавшем в то время, а также о ловком сыщике, для которого нет невыполнимых задач. Если расследование оказывается безнадежным, он тут же появляется на горизонте, готовый распутать его в три счета. Филинта убежден, что его миссия – борьба со злом. Он защищает империю силами масонов. Филинта и Али работают полицейскими в Османской империи. Кади Гиясеттин – хорошо образованный судья, который дает советы османскому султану. История начинается с заговора, организованного против Филинты и Али.