Filinta 2014 - 2016 season 1

Filinta 16+
Season premiere 23 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 26
Runtime 39 hours 0 minute
"Filinta" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Великий сыщик Филинта» события разворачиваются в Османской империи. Это история об укладах в министерстве юстиции, существовавшем в то время, а также о ловком сыщике, для которого нет невыполнимых задач. Если расследование оказывается безнадежным, он тут же появляется на горизонте, готовый распутать его в три счета. Филинта убежден, что его миссия – борьба со злом. Он защищает империю силами масонов. Филинта и Али работают полицейскими в Османской империи. Кади Гиясеттин – хорошо образованный судья, который дает советы османскому султану. История начинается с заговора, организованного против Филинты и Али.

6.4
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 December 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 December 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 January 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 January 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 January 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 January 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 February 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
10 February 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
17 February 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 February 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
3 March 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 March 2015
Episode 13
Season 1 Episode 13
17 March 2015
Episode 14
Season 1 Episode 14
24 March 2015
Episode 15
Season 1 Episode 15
31 March 2015
Episode 16
Season 1 Episode 16
7 April 2015
Episode 17
Season 1 Episode 17
14 April 2015
Episode 18
Season 1 Episode 18
21 April 2015
Episode 19
Season 1 Episode 19
28 April 2015
Episode 20
Season 1 Episode 20
5 May 2015
Episode 21
Season 1 Episode 21
12 May 2015
Episode 22
Season 1 Episode 22
19 May 2015
Episode 23
Season 1 Episode 23
26 May 2015
Episode 24
Season 1 Episode 24
2 June 2015
Episode 25
Season 1 Episode 25
9 June 2015
Episode 26
Season 1 Episode 26
16 June 2015
TV series release schedule
