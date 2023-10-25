Menu
Shaonian Ge Xing 2018 - 2025 season 3
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Shaonian Ge Xing
16+
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
25 October 2023
Production year
2023
Number of episodes
25
Runtime
8 hours 20 minutes
Series rating
8.0
Rate
13
votes
"Shaonian Ge Xing" season 3 list of episodes.
Episode 1
Season 3
Episode 1
25 October 2023
Episode 2
Season 3
Episode 2
25 October 2023
Episode 3
Season 3
Episode 3
1 November 2023
Episode 4
Season 3
Episode 4
8 November 2023
Episode 5
Season 3
Episode 5
15 November 2023
Episode 6
Season 3
Episode 6
22 November 2023
Episode 7
Season 3
Episode 7
29 November 2023
Episode 8
Season 3
Episode 8
6 December 2023
Episode 9
Season 3
Episode 9
13 December 2023
Episode 10
Season 3
Episode 10
20 December 2023
Episode 11
Season 3
Episode 11
27 December 2023
Episode 12
Season 3
Episode 12
3 January 2024
Episode 13
Season 3
Episode 13
10 January 2024
Episode 14
Season 3
Episode 14
17 January 2024
Episode 15
Season 3
Episode 15
24 January 2024
Episode 16
Season 3
Episode 16
31 January 2024
Episode 17
Season 3
Episode 17
7 February 2024
Episode 18
Season 3
Episode 18
14 February 2024
Episode 19
Season 3
Episode 19
21 February 2024
Episode 20
Season 3
Episode 20
28 February 2024
Episode 21
Season 3
Episode 21
6 March 2024
Episode 22
Season 3
Episode 22
13 March 2024
Episode 23
Season 3
Episode 23
20 March 2024
Episode 24
Season 3
Episode 24
27 March 2024
Episode 25
Season 3
Episode 25
3 April 2024
