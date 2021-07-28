Menu
Shaonian Ge Xing 2018 - 2025 season 2

Season premiere 28 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 32
Runtime 10 hours 40 minutes
"Shaonian Ge Xing" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Ювенильная песня» школы Гром, Скорбь, Тан Лянь, Сиконг Цянсуо, Тяннуру и другие оказываются невольно вовлечены в войну за древний артефакт – золотой гроб, найденный молодыми адептами в горных пещерах. Но даже мудрейшие наставники не могут уразуметь, что эта сила несет своему обладателю не только власть, но и верную гибель. Чтобы предотвратить непоправимое, ученики, наделенные энергией жизни Цинь, выступают против собственных школ, создав отдельный дом. Их цель – не допустить магической войны и лишних человеческих жертв. Герои надеются уничтожить реликвию, пока она не причинила вред.

"Shaonian Ge Xing" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Youths in Xueyue
Season 2 Episode 1
28 July 2021
Seeking Answers in Xueyue City
Season 2 Episode 2
28 July 2021
One strike lasts for eternity
Season 2 Episode 3
4 August 2021
First Acquaintance under the Blossom
Season 2 Episode 4
11 August 2021
It's been so long
Season 2 Episode 5
18 August 2021
Thunder Shake the Universe
Season 2 Episode 6
25 August 2021
Promise That Must be Kept
Season 2 Episode 7
1 September 2021
Reflection of Flowers
Season 2 Episode 8
8 September 2021
An Old Friend is Probably Here
Season 2 Episode 9
15 September 2021
Nostagia Upon First Meeting
Season 2 Episode 10
22 September 2021
Point Your Sword Toward The Cloud
Season 2 Episode 11
29 September 2021
The Sword Shine Brightly Amidst The Snow
Season 2 Episode 12
6 October 2021
Youths Making a Name for Themselves
Season 2 Episode 13
13 October 2021
Hundred Blossoms in the Water
Season 2 Episode 14
20 October 2021
The Peak of Stormy Relations
Season 2 Episode 15
27 October 2021
Sword Casket's Shadow in The Snow
Season 2 Episode 16
3 November 2021
Heroes Go On a Journey Again
Season 2 Episode 17
26 January 2022
Challenge Qingcheng with My Sword
Season 2 Episode 18
26 January 2022
Crisis in The Woods
Season 2 Episode 19
2 February 2022
A Brave and Heroic Struggle
Season 2 Episode 20
9 February 2022
Face Changes as His Will
Season 2 Episode 21
16 February 2022
Ambition That Never Wavers
Season 2 Episode 22
23 February 2022
Live Up To The Promise
Season 2 Episode 23
2 March 2022
The Martial Arts World is Where Your Heart is
Season 2 Episode 24
9 March 2022
Joyful Reunion
Season 2 Episode 25
16 March 2022
Never Stop Missing You at Night
Season 2 Episode 26
23 March 2022
Unfulfilled Heroes' Ambitions
Season 2 Episode 27
30 March 2022
Waves Slamming
Season 2 Episode 28
6 April 2022
Hidden Dragon Hides in The Cold Mountains
Season 2 Episode 29
13 April 2022
Fortitude That Remains
Season 2 Episode 30
20 April 2022
Magnanimity That Flows Like a Hundred Rivers
Season 2 Episode 31
27 April 2022
The Unfulfilled Wish of This Lifetime
Season 2 Episode 32
4 May 2022
