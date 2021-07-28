Во 2 сезоне сериала «Ювенильная песня» школы Гром, Скорбь, Тан Лянь, Сиконг Цянсуо, Тяннуру и другие оказываются невольно вовлечены в войну за древний артефакт – золотой гроб, найденный молодыми адептами в горных пещерах. Но даже мудрейшие наставники не могут уразуметь, что эта сила несет своему обладателю не только власть, но и верную гибель. Чтобы предотвратить непоправимое, ученики, наделенные энергией жизни Цинь, выступают против собственных школ, создав отдельный дом. Их цель – не допустить магической войны и лишних человеческих жертв. Герои надеются уничтожить реликвию, пока она не причинила вред.