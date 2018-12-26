Menu
Shaonian Ge Xing 2018 - 2025 season 1

Shaonian Ge Xing 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 26
Runtime 8 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Ювенильная песня» в древнем китайском храме Ханьшуй загадочно погибает один из самых мудрых и уважаемых в мире мастеров боевых искусств. После него остается лишь легенда о золотом гробе. Ученики подозревают, что именно в этой сказке (или же в этой были?) скрывается тайна его смерти. Несколько отважных смельчаков, наделенных энергией Цинь, отправляются в захватывающее путешествие на поиски мифического золотого гроба. Тем временем их родные школы единоборств уже делят между собой шкуру неубитого медведя. В мире грозит разразиться война за этот древний и мощный артефакт.

8.0
Rate 13 votes
"Shaonian Ge Xing" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
初入江湖
Season 1 Episode 1
26 December 2018
雪夜杀机
Season 1 Episode 2
26 December 2018
美人三顾
Season 1 Episode 3
26 December 2018
生死之局
Season 1 Episode 4
2 January 2019
孤虚之阵
Season 1 Episode 5
9 January 2019
破棺而出
Season 1 Episode 6
16 January 2019
无心无禅
Season 1 Episode 7
23 January 2019
万树飞花
Season 1 Episode 8
30 January 2019
江边论道
Season 1 Episode 9
6 February 2019
长弓追翼
Season 1 Episode 10
13 February 2019
百鬼夜行
Season 1 Episode 11
20 February 2019
往事萧瑟
Season 1 Episode 12
27 February 2019
慕凉孤剑
Season 1 Episode 13
6 March 2019
虚张声势
Season 1 Episode 14
13 March 2019
于阗故人
Season 1 Episode 15
20 March 2019
仙梵之争
Season 1 Episode 16
27 March 2019
天魔乱舞
Season 1 Episode 17
3 April 2019
破除心魔
Season 1 Episode 18
10 April 2019
传功授法
Season 1 Episode 19
17 April 2019
天下棋局
Season 1 Episode 20
24 April 2019
凭心而动
Season 1 Episode 21
1 May 2019
九龙伏魔
Season 1 Episode 22
8 May 2019
由魔入佛
Season 1 Episode 23
15 May 2019
了却因果
Season 1 Episode 24
22 May 2019
飞剑无双
Season 1 Episode 25
29 May 2019
天外飞枪
Season 1 Episode 26
5 June 2019
