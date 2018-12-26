В 1 сезоне сериала «Ювенильная песня» в древнем китайском храме Ханьшуй загадочно погибает один из самых мудрых и уважаемых в мире мастеров боевых искусств. После него остается лишь легенда о золотом гробе. Ученики подозревают, что именно в этой сказке (или же в этой были?) скрывается тайна его смерти. Несколько отважных смельчаков, наделенных энергией Цинь, отправляются в захватывающее путешествие на поиски мифического золотого гроба. Тем временем их родные школы единоборств уже делят между собой шкуру неубитого медведя. В мире грозит разразиться война за этот древний и мощный артефакт.