Во 2 сезоне сериала «Играть по-крупному» Пейдж, Мэдди, Кэт, Талия и Джесси продолжают бороться за свое семейное счастье с конкурентками, желтой прессой, полицией, друг с другом и даже с собственными мужьями-футболистами. На плечах этих женщин лежит имидж команды «Саутерн Джетс», а поддерживать его не так-то просто. Для этого нужны не только красота и деньги, но и недюжинная сила, редкая самоотверженность и железный характер. Кэт готовится к боевому крещению в качестве нового президента команды. Талия сталкивается с трудностями в разработке своей линии купальников. А Мэдди устраивает мозговой штурм.