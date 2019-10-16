Menu
Playing for Keeps 2018 - 2019, season 2

Playing for Keeps season 2 poster
Playing for Keeps 16+
Season premiere 16 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Playing for Keeps" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Играть по-крупному» Пейдж, Мэдди, Кэт, Талия и Джесси продолжают бороться за свое семейное счастье с конкурентками, желтой прессой, полицией, друг с другом и даже с собственными мужьями-футболистами. На плечах этих женщин лежит имидж команды «Саутерн Джетс», а поддерживать его не так-то просто. Для этого нужны не только красота и деньги, но и недюжинная сила, редкая самоотверженность и железный характер. Кэт готовится к боевому крещению в качестве нового президента команды. Талия сталкивается с трудностями в разработке своей линии купальников. А Мэдди устраивает мозговой штурм.

"Playing for Keeps" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 2 Episode 1
16 October 2019
Episode 2
Season 2 Episode 2
23 October 2019
Episode 3
Season 2 Episode 3
30 October 2019
Episode 4
Season 2 Episode 4
6 November 2019
Episode 5
Season 2 Episode 5
13 November 2019
Episode 6
Season 2 Episode 6
20 November 2019
Episode 7
Season 2 Episode 7
27 November 2019
Episode 8
Season 2 Episode 8
4 December 2019
