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Annie Maynard
Annie Maynard
Kinoafisha
Persons
Annie Maynard
Annie Maynard
Annie Maynard
Date of Birth
1 January 1901
Age
125 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.9
Colin From Accounts
(2022)
6.4
Playing for Keeps
(2018)
6.1
Playing Gracie Darling
(2025)
Filmography
6.1
Playing Gracie Darling
Drama, Detective
2025, Australia
7.9
Colin From Accounts
Comedy, Romantic
2022, Australia
6.4
Playing for Keeps
Drama, Romantic, Sport
2018, Australia
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