Playing for Keeps 2018 - 2019 season 1

Playing for Keeps 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Playing for Keeps" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Играть по-крупному» футболисты австралийского спортивного клуба «Саутерн Джетс» оказываются в центре большого криминального скандала. Жестокое убийство потрясает не только команду, но и всю страну. Близкие люди спортсменов переживают эту драму вместе с ними. Особенно тяжело приходится женам и девушкам футболистов – этим невесомым красавицам, улыбающимся с обложек глянцевых журналов. Увы, на самом деле жизнь этих женщин вовсе не похожа на сказку. Чтобы выжить в мире сильных мужчин, лжи, подлости, предательства и убийств, им нужно собрать все свое мужество и начать игру по-крупному.

6.4
"Playing for Keeps" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 September 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 September 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 October 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 October 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 October 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 October 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 October 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 November 2018
