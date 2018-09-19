В 1 сезоне сериала «Играть по-крупному» футболисты австралийского спортивного клуба «Саутерн Джетс» оказываются в центре большого криминального скандала. Жестокое убийство потрясает не только команду, но и всю страну. Близкие люди спортсменов переживают эту драму вместе с ними. Особенно тяжело приходится женам и девушкам футболистов – этим невесомым красавицам, улыбающимся с обложек глянцевых журналов. Увы, на самом деле жизнь этих женщин вовсе не похожа на сказку. Чтобы выжить в мире сильных мужчин, лжи, подлости, предательства и убийств, им нужно собрать все свое мужество и начать игру по-крупному.