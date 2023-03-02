Menu
Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya (2019), season 3

Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya season 3 poster
Я стесняюсь своего тела. Россия 16+
Title Сезон 3
Season premiere 2 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 24 hours 0 minute
В 3-м сезоне шоу «Я стесняюсь своего тела. Россия» к команде профессиональных докторов обратятся самые разные люди, качество жизни которых серьезно страдает из-за их физического состояния. Они имеют заболевания, многие из которых находятся в тяжелой стадии или редко встречаются в природе. Врачи соберут анамнез и предпримут все действия, чтобы вылечить пациента или замедлить развитие болезни. Участники имеют самые разные проблемы: у Любови выявлено генетическое заболевание, из-за которого ее пальцы рук имеют неестественную форму, у Александры после беременности образовалась дыра в животе, Валентина страдает от сколиоза.

0.0
Rate 1 vote
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 3 Episode 1
2 March 2023
Выпуск 2
Season 3 Episode 2
9 March 2023
Выпуск 3
Season 3 Episode 3
16 March 2023
Выпуск 4
Season 3 Episode 4
23 March 2023
Выпуск 5
Season 3 Episode 5
30 March 2023
Выпуск 6
Season 3 Episode 6
6 April 2023
Выпуск 7
Season 3 Episode 7
13 April 2023
Выпуск 8
Season 3 Episode 8
20 April 2023
Выпуск 9
Season 3 Episode 9
27 April 2023
Выпуск 10
Season 3 Episode 10
4 May 2023
Выпуск 11
Season 3 Episode 11
11 May 2023
Выпуск 12
Season 3 Episode 12
18 May 2023
