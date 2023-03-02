В 3-м сезоне шоу «Я стесняюсь своего тела. Россия» к команде профессиональных докторов обратятся самые разные люди, качество жизни которых серьезно страдает из-за их физического состояния. Они имеют заболевания, многие из которых находятся в тяжелой стадии или редко встречаются в природе. Врачи соберут анамнез и предпримут все действия, чтобы вылечить пациента или замедлить развитие болезни. Участники имеют самые разные проблемы: у Любови выявлено генетическое заболевание, из-за которого ее пальцы рук имеют неестественную форму, у Александры после беременности образовалась дыра в животе, Валентина страдает от сколиоза.