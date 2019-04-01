Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya (2019), season 1

Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya Seasons Season 1

Я стесняюсь своего тела. Россия 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 20 hours 0 minute
"Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Я стесняюсь своего тела. Россия» примут участие три талантливых доктора: специалистка по гинекологии Татьяна Румянцева, сосудистый хирург Ксения Бутова, уролог Евгений Греков. В медицинском кабинете на колесах они будут вести прием, перемещаясь по городам. Профессионалам предстоит тяжелая работа: они будут принимать всех людей, желающих получить помощь, и ставить диагнозы по результатам осмотра. Самые интересные с медицинской точки зрения случаи будут показаны в программе. Среди героев Наталья, получившая ожог четвертой степени, Светлана, которая страдает от растительности на лице, и многие другие.

TV Show rating

0.0
Rate 1 vote
Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
1 April 2019
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
1 April 2019
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
2 April 2019
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
3 April 2019
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
4 April 2019
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
8 April 2019
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
9 April 2019
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
10 April 2019
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
11 April 2019
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
12 April 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more