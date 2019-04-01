В 1-м сезоне шоу «Я стесняюсь своего тела. Россия» примут участие три талантливых доктора: специалистка по гинекологии Татьяна Румянцева, сосудистый хирург Ксения Бутова, уролог Евгений Греков. В медицинском кабинете на колесах они будут вести прием, перемещаясь по городам. Профессионалам предстоит тяжелая работа: они будут принимать всех людей, желающих получить помощь, и ставить диагнозы по результатам осмотра. Самые интересные с медицинской точки зрения случаи будут показаны в программе. Среди героев Наталья, получившая ожог четвертой степени, Светлана, которая страдает от растительности на лице, и многие другие.