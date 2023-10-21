Во 2-м сезоне шоу «Вызов» команды из 11 «умников» и 11 «звезд» отправятся в самое сердце Северного Кавказа – Республику Дагестан. Чарующие виды гор и водопадов станут фоном для новых непростых испытаний на силу, ловкость, выносливость, сообразительность, эрудированность и умение работать в коллективе. Всех участников разделят на пары: знаменитость из мира современной науки окажется в связке со звездой музыки, телевидения, спорта или блогосферы. Ведущими, как и в прошлом сезоне, останутся шоумен и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и представитель Института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.