Vyzov (2022), season 2

Vyzov season 2 poster
Вызов 16+
Title Сезон 2
Season premiere 21 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Vyzov" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Вызов» команды из 11 «умников» и 11 «звезд» отправятся в самое сердце Северного Кавказа – Республику Дагестан. Чарующие виды гор и водопадов станут фоном для новых непростых испытаний на силу, ловкость, выносливость, сообразительность, эрудированность и умение работать в коллективе. Всех участников разделят на пары: знаменитость из мира современной науки окажется в связке со звездой музыки, телевидения, спорта или блогосферы. Ведущими, как и в прошлом сезоне, останутся шоумен и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и представитель Института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

TV Show rating

7.4
Rate 16 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 01
Season 2 Episode 1
21 October 2023
Выпуск 02
Season 2 Episode 2
28 October 2023
Выпуск 03
Season 2 Episode 3
4 November 2023
Выпуск 04
Season 2 Episode 4
11 November 2023
Выпуск 05
Season 2 Episode 5
18 November 2023
Выпуск 06
Season 2 Episode 6
25 November 2023
Выпуск 07
Season 2 Episode 7
2 December 2023
Выпуск 08
Season 2 Episode 8
9 December 2023
Выпуск 09
Season 2 Episode 9
16 December 2023
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
23 December 2023
