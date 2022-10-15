В 1-м сезоне шоу «Вызов» 12 представителей отечественного шоу-бизнеса и 12 мировых дарований из сферы науки и искусства объединяют усилия, чтобы сразиться за главный приз, составляющий десять миллионов рублей. Участники отправляются в Республику Карелия, где им предстоит пройти немало сложных испытаний. Герои проекта делятся на пары и проходят череду раундов, демонстрируя выдающиеся физические и интеллектуальные способности. Ведущими шоу стали Дмитрий Губерниев и Наталья Попова. В числе участников шоу – Евгения Медведева, Виктория Агалакова, Маргарита Аброськина, Даниил Вахрушев, Олег Гаас, Торнике Квитатиани и другие.