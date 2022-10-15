Menu
Vyzov (2022), season 1

Vyzov season 1 poster
Вызов 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Vyzov" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Вызов» 12 представителей отечественного шоу-бизнеса и 12 мировых дарований из сферы науки и искусства объединяют усилия, чтобы сразиться за главный приз, составляющий десять миллионов рублей. Участники отправляются в Республику Карелия, где им предстоит пройти немало сложных испытаний. Герои проекта делятся на пары и проходят череду раундов, демонстрируя выдающиеся физические и интеллектуальные способности. Ведущими шоу стали Дмитрий Губерниев и Наталья Попова. В числе участников шоу – Евгения Медведева, Виктория Агалакова, Маргарита Аброськина, Даниил Вахрушев, Олег Гаас, Торнике Квитатиани и другие.

TV Show rating

7.4
Rate 16 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
15 October 2022
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
22 October 2022
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
29 October 2022
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
5 November 2022
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
12 November 2022
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
19 November 2022
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
26 November 2022
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
3 December 2022
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
10 December 2022
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
17 December 2022
