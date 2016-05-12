Menu
Wolf Creek 2016 - 2017 season 1

Wolf Creek 18+
Season premiere 12 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Волчья яма» американская семья решает отправиться в австралийскую глубинку, чтобы помочь своей проблемной дочери-подростку Еве избавиться от детских травм и найти новых друзей. Но на новом месте на семейство очень скоро нацеливается местный маньяк Мик Тейлор, которого полиция не может поймать уже несколько лет. Он начинает с безобидных шуток и жутковатых розыгрышей, но масштабы запугивания постепенно растут. В конце концов он врывается в их дом с оружием и устраивает жуткую резню. Однако восемнадцатилетней Еве в последний момент удается сбежать от убийцы. Теперь ее единственная цель – отомстить за родителей и добиться правосудия.

7.1
Rate 11 votes
Billabong
Season 1 Episode 1
12 May 2016
Kutyukutyu
Season 1 Episode 2
12 May 2016
Salt Lake
Season 1 Episode 3
12 May 2016
Opalville
Season 1 Episode 4
12 May 2016
Rome
Season 1 Episode 5
12 May 2016
Wolf Creek
Season 1 Episode 6
12 May 2016
