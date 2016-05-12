В 1-м сезоне сериала «Волчья яма» американская семья решает отправиться в австралийскую глубинку, чтобы помочь своей проблемной дочери-подростку Еве избавиться от детских травм и найти новых друзей. Но на новом месте на семейство очень скоро нацеливается местный маньяк Мик Тейлор, которого полиция не может поймать уже несколько лет. Он начинает с безобидных шуток и жутковатых розыгрышей, но масштабы запугивания постепенно растут. В конце концов он врывается в их дом с оружием и устраивает жуткую резню. Однако восемнадцатилетней Еве в последний момент удается сбежать от убийцы. Теперь ее единственная цель – отомстить за родителей и добиться правосудия.