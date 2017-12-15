Menu
Wolf Creek 2016 - 2017, season 2

Season premiere 15 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Wolf Creek" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Волчья яма» легендарный австралийский маньяк Мик Тейлор замечает автобус, полный иностранных туристов, и видит в этом новую возможность для резни. В итоге ничего не подозревающие путешественники приходят в себя у черта на куличках в угнанном автобусе и понимают, что с этого момента их отпуск превращается в отчаянную попытку выжить. Группа направляется к горному хребту в поисках воды и цивилизации, не подозревая, что Мик следует за ними по пятам. Он уже начал свою страшную игру и выискивает подходящую следующую цель. Нину кусает змея, а Келли ищет пропавшего Стива, в глубине души догадываясь, что больше его не увидит.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
"Wolf Creek" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Journey
Season 2 Episode 1
15 December 2017
Outback
Season 2 Episode 2
15 December 2017
Chase
Season 2 Episode 3
15 December 2017
Singing
Season 2 Episode 4
15 December 2017
Shelter
Season 2 Episode 5
15 December 2017
Return
Season 2 Episode 6
15 December 2017
TV series release schedule
