Во 2-м сезоне сериала «Волчья яма» легендарный австралийский маньяк Мик Тейлор замечает автобус, полный иностранных туристов, и видит в этом новую возможность для резни. В итоге ничего не подозревающие путешественники приходят в себя у черта на куличках в угнанном автобусе и понимают, что с этого момента их отпуск превращается в отчаянную попытку выжить. Группа направляется к горному хребту в поисках воды и цивилизации, не подозревая, что Мик следует за ними по пятам. Он уже начал свою страшную игру и выискивает подходящую следующую цель. Нину кусает змея, а Келли ищет пропавшего Стива, в глубине души догадываясь, что больше его не увидит.