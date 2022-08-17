Menu
Adskiy shef (2022), season 1

Adskiy shef season 1 poster
Адский шеф 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 19
Runtime 38 hours 0 minute
"Adskiy shef" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Адский шеф» соединяются кулинарные загадки и экстремальные квесты. Участникам проекта приходится не только заниматься приготовлением пищи, но и искать продукты и инструменты для их приготовления самостоятельно. Также герои могут одержать победу, выполняя задания разной степени сложности. Кулинаров ждут три этапа обучения от азов до вершин кулинарного мастерства: базовая школа и фартуки практикантов, техникум и белые кители, академия и черные кители. В шоу представлены уникальные рецепты разных национальных кухонь. Неизменным ведущим является Константин Ивлев.

TV Show rating

4.0
Rate 12 votes
3.7 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
17 August 2022
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
24 August 2022
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
31 August 2022
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
7 September 2022
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
14 September 2022
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
21 September 2022
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
28 September 2022
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
5 October 2022
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
12 October 2022
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
19 October 2022
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
26 October 2022
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
2 November 2022
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
9 November 2022
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
16 November 2022
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
23 November 2022
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
30 November 2022
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
7 December 2022
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
14 December 2022
Выпуск 19
Season 1 Episode 19
21 December 2022
