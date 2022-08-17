В 1 сезоне шоу «Адский шеф» соединяются кулинарные загадки и экстремальные квесты. Участникам проекта приходится не только заниматься приготовлением пищи, но и искать продукты и инструменты для их приготовления самостоятельно. Также герои могут одержать победу, выполняя задания разной степени сложности. Кулинаров ждут три этапа обучения от азов до вершин кулинарного мастерства: базовая школа и фартуки практикантов, техникум и белые кители, академия и черные кители. В шоу представлены уникальные рецепты разных национальных кухонь. Неизменным ведущим является Константин Ивлев.