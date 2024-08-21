Menu
Adskiy shef (2022), season 3
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Адский шеф
16+
Title
Сезон 3
Season premiere
21 August 2024
Production year
2024
Number of episodes
19
Runtime
38 hours 0 minute
TV Show rating
4.0
Adskiy shef List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 3
Episode 1
21 August 2024
Выпуск 2
Season 3
Episode 2
28 August 2024
Выпуск 3
Season 3
Episode 3
4 September 2024
Выпуск 4
Season 3
Episode 4
11 September 2024
Выпуск 5
Season 3
Episode 5
18 September 2024
Выпуск 6
Season 3
Episode 6
25 September 2024
Выпуск 7
Season 3
Episode 7
2 October 2024
Выпуск 8
Season 3
Episode 8
9 October 2024
Выпуск 9
Season 3
Episode 9
16 October 2024
Выпуск 10
Season 3
Episode 10
23 October 2024
Выпуск 11
Season 3
Episode 11
30 October 2024
Выпуск 12
Season 3
Episode 12
6 November 2024
Выпуск 13
Season 3
Episode 13
13 November 2024
Выпуск 14
Season 3
Episode 14
20 November 2024
Выпуск 15
Season 3
Episode 15
27 November 2024
Выпуск 16
Season 3
Episode 16
4 December 2024
Выпуск 17
Season 3
Episode 17
11 December 2024
Выпуск 18
Season 3
Episode 18
18 December 2024
Выпуск 19
Season 3
Episode 19
25 December 2024
