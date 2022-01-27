Menu
Soy Georgina (2022), season 1

Soy Georgina season 1 poster
Soy Georgina 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 6 minutes
"Soy Georgina" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Я – Джорджина» в центре событий оказывается избранница и постоянная спутница легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес. Она растит четверых детей своего парня, лишь одного из которых родила сама. Тем не менее это не только любящая женщина и заботливая мать, но и блогер, инфлюенсер, модель и бизнесвумен. Первый сын, Роналду Криштиану – младший, родился от неизвестной девушки и находится полностью на попечении отца. Близнецов Еву и Матео ему родила суррогатная мать. А малышку Алану Мартину произвела на свет Джорджина, которая теперь делится со зрителями страницами своей жизни.

TV Show rating

4.3
Rate 15 votes
El día que cambió mi vida
Season 1 Episode 1
27 January 2022
Si cierras los ojos, te pierdes un plan
Season 1 Episode 2
27 January 2022
Familia, viajes y trabajo
Season 1 Episode 3
27 January 2022
Fútbol, vacaciones y el sexo del bebé
Season 1 Episode 4
27 January 2022
Volver, lo que fui es lo que soy
Season 1 Episode 5
27 January 2022
Mudanza, proyectos y buenas noticias
Season 1 Episode 6
27 January 2022
