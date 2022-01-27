В 1 сезоне сериала «Я – Джорджина» в центре событий оказывается избранница и постоянная спутница легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес. Она растит четверых детей своего парня, лишь одного из которых родила сама. Тем не менее это не только любящая женщина и заботливая мать, но и блогер, инфлюенсер, модель и бизнесвумен. Первый сын, Роналду Криштиану – младший, родился от неизвестной девушки и находится полностью на попечении отца. Близнецов Еву и Матео ему родила суррогатная мать. А малышку Алану Мартину произвела на свет Джорджина, которая теперь делится со зрителями страницами своей жизни.