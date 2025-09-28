Menu
Krapopolis 2023 - 2026, season 3

Season premiere 28 September 2025
Production year 2025
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Krapopolis" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Крапополис» продолжается история, которая разворачивается в эпоху античности. Обаятельные и никогда не унывающие жители древнегреческого городка наслаждаются веселой жизнью и получают истинное удовольствие от всего, за что берутся. Крапополисом управляет амбициозный и позитивно настроенный отпрыск саморазрушительной богини Делирии. В отличие от других обитателей города, он является смертным. Тираннис никогда не падает духом и с честью выходит из любой сложной ситуации, несмотря на то что на него взвалился целый ворох забот. Но он ответственно подходит к своим королевским обязанностям...

Series rating

6.5
Rate 12 votes
Krapopolis season 3 new episodes release schedule. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Krapocracy Now!
Season 3 Episode 1
28 September 2025
Bobageddon
Season 3 Episode 2
5 October 2025
Basket Baby
Season 3 Episode 3
19 October 2025
There's Something About Viscera
Season 3 Episode 4
26 October 2025
Society of Swords
Season 3 Episode 5
2 November 2025
Plague and Fury
Season 3 Episode 6
9 November 2025
Casino
Season 3 Episode 7
16 November 2025
The Anniversary Present
Season 3 Episode 8
23 November 2025
Nike (The Goddness)
Season 3 Episode 9
7 December 2025
Vengeance Will Be Nine
Season 3 Episode 10
14 December 2025
TBA
Season 3 Episode 11
28 December 2025
TBA
Season 3 Episode 12
4 January 2026
TV series release schedule
