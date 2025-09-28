В 3 сезоне сериала «Крапополис» продолжается история, которая разворачивается в эпоху античности. Обаятельные и никогда не унывающие жители древнегреческого городка наслаждаются веселой жизнью и получают истинное удовольствие от всего, за что берутся. Крапополисом управляет амбициозный и позитивно настроенный отпрыск саморазрушительной богини Делирии. В отличие от других обитателей города, он является смертным. Тираннис никогда не падает духом и с честью выходит из любой сложной ситуации, несмотря на то что на него взвалился целый ворох забот. Но он ответственно подходит к своим королевским обязанностям...