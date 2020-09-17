Menu
Mucize Doktor season 2 watch online

Mucize Doktor season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Mucize Doktor Seasons Season 2

Mucize Doktor 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 36
Runtime 72 hours 0 minute
"Mucize Doktor" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Чудо-доктор» продолжается история сироты Али Вефа, гениального врача с синдромом саванта, который сумел воплотить свою мечту и стать успешным хирургом. Но теперь Али столкнулся с трудностями. Он пытается привыкнуть к патологии. Назлы больше не будет помогать ей вернуться в профессию. В то же время к пациентом с необычайно опухолью бьется вся бригада. Но удалить опухоль, не лишив жизни человека, кажется невозможным. Главный герой понимает, что он должен совершить невозможное, если хочет вернуться в хирургию. Для этого ему нужно сделать то, чего он никогда не делал раньше.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
"Mucize Doktor" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
29. Bölüm
Season 2 Episode 1
17 September 2020
30. Bölüm
Season 2 Episode 2
24 September 2020
31. Bölüm
Season 2 Episode 3
1 October 2020
32. Bölüm
Season 2 Episode 4
8 October 2020
33. Bölüm
Season 2 Episode 5
15 October 2020
34. Bölüm
Season 2 Episode 6
22 October 2020
35. Bölüm
Season 2 Episode 7
29 October 2020
36. Bölüm
Season 2 Episode 8
5 November 2020
37. Bölüm
Season 2 Episode 9
12 November 2020
38. Bölüm
Season 2 Episode 10
19 November 2020
39. Bölüm
Season 2 Episode 11
26 November 2020
40. Bölüm
Season 2 Episode 12
3 December 2020
41. Bölüm
Season 2 Episode 13
10 December 2020
42. Bölüm
Season 2 Episode 14
17 December 2020
43. Bölüm
Season 2 Episode 15
24 December 2020
44. Bölüm
Season 2 Episode 16
7 January 2021
45. Bölüm
Season 2 Episode 17
14 January 2021
46. Bölüm
Season 2 Episode 18
21 January 2021
47. Bölüm
Season 2 Episode 19
28 January 2021
48. Bölüm
Season 2 Episode 20
4 February 2021
49. Bölüm
Season 2 Episode 21
11 February 2021
50. Bölüm
Season 2 Episode 22
18 February 2021
51. Bölüm
Season 2 Episode 23
25 February 2021
52. Bölüm
Season 2 Episode 24
4 March 2021
53. Bölüm
Season 2 Episode 25
11 March 2021
54. Bölüm
Season 2 Episode 26
18 March 2021
55. Bölüm
Season 2 Episode 27
25 March 2021
56. Bölüm
Season 2 Episode 28
1 April 2021
57. Bölüm
Season 2 Episode 29
8 April 2021
58. Bölüm
Season 2 Episode 30
15 April 2021
59. Bölüm
Season 2 Episode 31
22 April 2021
60. Bölüm
Season 2 Episode 32
29 April 2021
61. Bölüm
Season 2 Episode 33
6 May 2021
62. Bölüm
Season 2 Episode 34
13 May 2021
63. Bölüm
Season 2 Episode 35
20 May 2021
64. Bölüm
Season 2 Episode 36
27 May 2021
TV series release schedule
